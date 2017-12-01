00:32
+1
USD 69.74
EUR 82.61
RUB 1.19
Общество

В Бишкеке прошел фестиваль искусств среди лиц с ограниченными возможностями

В Бишкеке состоялся гала-концерт, где подвели итоги XIХ фестиваля среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, конкурса прикладного искусства и спартакиады ЛОВЗ. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

В 2017 году на фестиваль и конкурс поступило более 1,8 тысячи заявок от 26 организаций, 11 детских, 6 взрослых и 9 общественных объединений, фондов и реабилитационных центров, которые занимаются проблемами людей  с ограниченными физическими возможностями здоровья. 

Как и в прежние годы, победителя определяли по семи номинациям: вокал, хоровая музыка, художественное чтение, исполнение произведений на музыкальных инструментах, показ мод, пантомима, танец (индивидуальный или коллективный).

Жюри отмечает заметный рост исполнительского мастерства и активное участие коллективов.
Ссылка:
просмотров: 96
Версия для печати
Материалы по теме
Личной встречи с президентом требуют члены Ассоциации инвалидов
Adem Dance в полуфинале поразили жюри Asia’s Got Talent. Но ребятам нужна помощь
Атай Омурзаков призвал кыргызстанцев поддержать группу «Адем»
Лучшие снимки фотографов-путешественников со всего мира
Команда КВН «Азия MIX» поборется сегодня за кубок мэра Москвы
Международный конкурс «Краса Вселенной-2018» ищет участниц в Кыргызстане
В Оше пройдет конкурс «Жаш мугалим-2018»
В Бишкеке прошел фестиваль культуры кавказских народов
Фестиваль ремесел проходит в Бишкеке под звуки музыки
Кыргызстанец занял второе место на московском фестивале нового дизайна
Популярные новости
Мы&nbsp;потеряли друга. Ушел из&nbsp;жизни дизайнер ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Сергей Пашенков Мы потеряли друга. Ушел из жизни дизайнер ИА «24.kg» Сергей Пашенков
Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье
Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в&nbsp;Бишкеке Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в Бишкеке
Журналист просит президента разрешить многоженство в&nbsp;Кыргызстане Журналист просит президента разрешить многоженство в Кыргызстане
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр