В Бишкеке прошел фестиваль искусств среди лиц с ограниченными возможностями

В Бишкеке состоялся гала-концерт, где подвели итоги XIХ фестиваля среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, конкурса прикладного искусства и спартакиады ЛОВЗ. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.



В 2017 году на фестиваль и конкурс поступило более 1,8 тысячи заявок от 26 организаций, 11 детских, 6 взрослых и 9 общественных объединений, фондов и реабилитационных центров, которые занимаются проблемами людей с ограниченными физическими возможностями здоровья.

Как и в прежние годы, победителя определяли по семи номинациям: вокал, хоровая музыка, художественное чтение, исполнение произведений на музыкальных инструментах, показ мод, пантомима, танец (индивидуальный или коллективный).

Жюри отмечает заметный рост исполнительского мастерства и активное участие коллективов.