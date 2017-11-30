Обещания в действии: жителям «Кара-Жигача» провели газ

Для жителей столичного жилмассива «Кара-Жигач» сегодня праздник. Компания «Газпром Кыргызстан» начала подавать природный газ. Работы ведутся в рамках программы газификации Кыргызстана.

Морозное утро. Заезжаем в жилмассив «Кара-Жигач» и видим, что на территории полным ходом идут строительные работы. Без конца гудит электросварка, рабочие что-то замеряют, роют траншеи. Вдоль улиц тянутся новенькие желтые трубы. В «Кара-Жигаче» тянут газ.

«Раньше мы в зимнее время углем топились. А еду на электричестве готовили. Теперь вот газ нам подключают. Станет намного проще и удобнее. Мы давно ждали, когда нам протянут газ. Сначала даже не верили, когда стали говорить, что скоро везде будет газ. А сейчас вот сами видим, что все это правда. «Газпром» выполняет свои обещания», — тут же радостно сообщают журналистам местные жители.

В рамках инвестиционной программы «Газпром Кыргызстан» в жилмассиве «Кара-Жигач» будет построено 30 километров газопровода. Возможность подключиться к газу получат свыше 750 домовладений. А это более 3,7 тысячи человек. Работы по полной газификации «Кара-Жигача» планируется полностью завершить в течение двух-трех месяцев.

«В этом году «Газпром Кыргызстан» решил обнулить стоимость ряда работ, которые мы оказывали раньше платно — разработка эскиза, врезка, пусконаладка. Их стоимость достигала 5 тысяч сомов. Сейчас эти работы проводятся бесплатно», — рассказал коммерческий директор, советник генерального директора компании «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

Для проведения газа непосредственно в дом нужно обратиться в филиал компании «Бишкекгаз», и после оформления всех необходимых бумаг там подсчитают стоимость и проведут линию. Принцип известен: чем ближе дом к трубе на улице, тем дешевле. Стоимость газификации одного дома составляет в среднем 10-12 тысяч сомов.

Есть и еще один важный момент. Компания «Газпром» совместно с банком «Бай-Тушум» и Программой финансирования устойчивой энергии KyrSEEF+ может помочь кыргызстанцам в газификации жилья с помощью льготных кредитов. Проект предназначен для тех, кто хочет подключить в своем доме газ, но не может уплатить всю сумму сразу. Специальный кредитный продукт предоставляет абоненту возможность подключиться к газу и приобрести газовый котел. При этом потребителю возвращается грантом от Европейского союза по программе KyrSEEF+ до 20 процентов от суммы займа.

Стоит отметить, что для газоснабжения жилмассива построили и ввели в эксплуатацию новый газорегуляторный пункт. Уже проведены работы по строительству внутридворовых газопроводов. Работы выполняются строго по стандартам и нормам и с применением сертифицированных материалов.

Компания «Газпром Кыргызстан» ведет строительные работы в рамках генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызстана. В 2016 году голубое топливо подали жителям десяти жилмассивов Бишкека и Чуйской области. Всего протянули порядка 50 километров газораспределительных сетей.

Сегодня ведется работа по строительству газопроводов в девяти жилмассивах Бишкека и пяти населенных пунктах Чуйской области. Всего планируется построить 350 километров сетей.

Компания имеет амбициозные планы создать в республике одну из лучших газотранспортных систем в Центральной Азии. На сегодня уровень газификации Кыргызстана составляет 26 процентов. В планах «Газпрома» увеличить этот показатель до 60 процентов к 2030 году. Уверенный темп развития компании вселяет надежду, что уже в скором времени долгожданное экологическое топливо появится и на других улицах.