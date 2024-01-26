«Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»

«Газпром Кыргызстан» подал природный газ в столичный населенный пункт «Товарная». В мероприятии приняли участие председатель Бишкекского городского кенеша Куванычбек Конгантиев, вице-мэр столицы Жыргалбек Шамыралиев, а также заместитель генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

В ходе мероприятия было отмечено, что объемы газификации в прошлом году были кратно увеличены в связи с экологической ситуацией и обеспечением энергетической безопасности страны. В 2023-м были успешно газифицированы следующие населенные пункты: жилые массивы «Ак-Тилек», «Ак-Тилек-2», «Ак-Тилек-Турбаза», «Ала-Арча», «Верхний Кок-Жар», село Селекционное и три участка села Новопавловка.

Первым населенным пунктом, в который подан природный газ в новом году, стал «Товарная». Район существует в городе с 50-х годов прошлого столетия, но его газификация стала возможной с приходом «Газпром Кыргызстан».

Асылжан Масымканова, председатель квартального комитета № 6:

«Здесь 248 домов, проживают примерно 1 тысяча человек. Мы долго ждали газификацию нашего района и благодарны депутату городского кенеша, в частности Куванычбеку Конгантиеву, и компании «Газпром Кыргызстан» за то, что это стало реальностью. Доступ к природному газу — это не только комфорт, но и решение проблем, связанных со смогом».

Куванычбек Конгантиев, председатель Бишкекского городского кенеша:

«Мечта о газификации данного района зародилась у жителей полвека назад. Сегодня для нас настоящий праздник, так как она осуществилась. Это огромное счастье для местных жителей и значительная поддержка для горожан. В свете последних событий, связанных со смогом и проблемами экологии, компания «Газпром Кыргызстан» играет важную роль в их решении.

«Верхний Кызыл-Аскер» теперь перестает быть окраиной города, становясь почти его центром. Люди здесь больше не сталкиваются с отсутствием элементарных условий для жизни, и использование газовых баллонов уступает место более удобной газификации. Это действительно счастье для местных жителей, и я выражаю благодарность «Газпром Кыргызстан».







В рамках инвестиционного проекта компании в населенном пункте было построено почти 3 километра газораспределительных сетей. В ближайшее время природный газ будет подан также в жилые массивы «Бакай-Ата», «Токольдош», «Попеновка», а также на оставшиеся участки села Новопавловка.

В общей сложности в 2023-м было проложено 215 километров газораспределительных сетей, что обеспечило доступ к чистому энергоресурсу для более чем 40 тысяч человек.

Вице-мэр Бишкека Жыргалбек Шамыралиев подчеркнул важность газификации новых районов в контексте стратегии по модернизации энергетики. Отметил положительное воздействие на окружающую среду и обеспечение населения надежным энергоресурсом. Он выразил благодарность «Газпром Кыргызстан» за их вклад в модернизацию энергетической инфраструктуры страны.

«В перспективе благодаря подключению к газоснабжению 230 домов в районе «Товарная» можно избежать сжигания приблизительно 900 тонн угля, что содействует улучшению экологии всего города», — заметил чиновник в своем выступлении.

Использование природного газа рассматривается как важный шаг в борьбе со смогом, особенно в условиях энергетического кризиса. Эксперты подчеркивают, что газ представляет собой безопасную для здоровья и доступную альтернативу традиционным источникам тепла. Представитель руководства компании «Газпром Кыргызстан» отметил, что, согласно данным прошлого года, процент установки котлов от газифицируемых домов вырос с 35-40 до 80 процентов.

Арзымат Алдаяров, заместитель генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан»:

«Подключение домовладений к газу в последнее время заметно ускорилось благодаря мерам, принятым правительством, государственными органами и маркетинговыми информационными кампаниями. Важно отметить, что процент установки котлов от газифицируемых домов вырос с 35-40 до 80 процентов за 2023-й. Это положительно сказывается на экологии, так как почти 80 процентов новых подключений сразу вводят газовый котел».

За все время деятельности «Газпром Кыргызстан» было построено свыше 1 тысячи 250 километров газораспределительных сетей, что дало возможность подключить 53 жилмассива к единой системе газоснабжения. В компании также отметили, что намерены продолжить строительство газопроводов в том же темпе — от 250 до 300 километров газораспределительных сетей в год.