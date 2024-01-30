15:07
USD 89.32
EUR 96.77
RUB 0.99
Бизнес

«Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше

Информация о работе по обеспечению стабильности поставок газа потребителям юга республики.

В последние несколько дней в южных областях Кыргызстана в связи с погодными условиями и ростом потребления газа наблюдается снижение давления в магистральных газопроводах.

Основной причиной нехватки природного газа для потребителей Оша остается снижение ресурсной базы узбекистанских месторождений. Как показывает практика последних лет, в периоды снижения среднесуточных температур в холодное время года происходит резкое увеличение потребления газа в Ферганской долине. Учитывая, что потребители Ошской области находятся в конечной, тупиковой точке газопроводов, наблюдается нехватка давления для обеспечения природным газом всех категорий потребителей.

В целях исключения аварийных ситуаций на газопроводах, а также учитывая необходимость обеспечения поставки природного газа бюджетным организациям, многоквартирным домам, филиал «Ошгаз» в пиковые часы нагрузки вынужден ограничивать подачу газа потребителям частного сектора, которые имеют возможность использования альтернативного вида топлива.

ОсОО «Газпром Кыргызстан» приносит свои извинения за доставленные неудобства и сообщает, что продолжает вести активную работу с внешним поставщиком и узбекскими коллегами в части обеспечения поставок и в круглосуточном режиме контролирует ситуацию.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/285406/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
«Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»
5,3 миллиарда сомов — налоговые отчисления «Газпром» в КР за 9 месяцев 2023 года
Девятнадцать муниципальных котельных Бишкека успешно переведены на газ
«Газпром Кыргызстан» подал природный газ в жилой массив «Верхний Кок-Жар»
«Газпром Кыргызстан» завершил газификацию трех участков села Новопавловка
Льготные кредиты от 8 процентов для газификации от «РСК Банка» и «Айыл Банка»
График работы ЦОНов газовых служб с 6 по 8 ноября
«Газпром Кыргызстан» начал подачу газа в «Ак-Тилек» и «Ак-Тилек Турбаза»
«Газпром Кыргызстан» газифицировал очередной населенный пункт. Это «Ала-Арча»
«Газпром Кыргызстан» газифицировал село Селекционное
Популярные новости
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил газификацию населенного пункта &laquo;Товарная&raquo; «Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: итоги 2023 года и&nbsp;масштабные цели на&nbsp;2024-й ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
&laquo;Керемет Банк&raquo; передал мебель и&nbsp;канцтовары центру для детей &laquo;Акниет&raquo; «Керемет Банк» передал мебель и канцтовары центру для детей «Акниет»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
&laquo;Керемет Банк&raquo; передал мебель и&nbsp;канцтовары центру для детей &laquo;Акниет&raquo; «Керемет Банк» передал мебель и канцтовары центру для детей «Акниет»
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: итоги 2023 года и&nbsp;масштабные цели на&nbsp;2024-й ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
30 января, вторник
14:47
Первоклассники Бишкека уйдут на дополнительные каникулы. Стало известно когда Первоклассники Бишкека уйдут на дополнительные каникулы...
14:33
«Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
14:26
В Бишкеке девушка пыталась выпрыгнуть с седьмого этажа
14:15
В Кыргызстане изучают распространенность ВПЧ, вызывающего рак шейки матки
14:00
Торговля Кыргызстана. В лидерах экспорт золота и импорт автомобилей