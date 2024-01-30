«Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше

Информация о работе по обеспечению стабильности поставок газа потребителям юга республики.

В последние несколько дней в южных областях Кыргызстана в связи с погодными условиями и ростом потребления газа наблюдается снижение давления в магистральных газопроводах.

Основной причиной нехватки природного газа для потребителей Оша остается снижение ресурсной базы узбекистанских месторождений. Как показывает практика последних лет, в периоды снижения среднесуточных температур в холодное время года происходит резкое увеличение потребления газа в Ферганской долине. Учитывая, что потребители Ошской области находятся в конечной, тупиковой точке газопроводов, наблюдается нехватка давления для обеспечения природным газом всех категорий потребителей.

В целях исключения аварийных ситуаций на газопроводах, а также учитывая необходимость обеспечения поставки природного газа бюджетным организациям, многоквартирным домам, филиал «Ошгаз» в пиковые часы нагрузки вынужден ограничивать подачу газа потребителям частного сектора, которые имеют возможность использования альтернативного вида топлива.

ОсОО «Газпром Кыргызстан» приносит свои извинения за доставленные неудобства и сообщает, что продолжает вести активную работу с внешним поставщиком и узбекскими коллегами в части обеспечения поставок и в круглосуточном режиме контролирует ситуацию.