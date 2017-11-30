Депутатам столичного кенеша не хватило двух дней для проведения сессии

Депутатам Бишкекского городского кенеша не хватило двух дней для проведения очередной сессии. Заседание продолжится и сегодня.

За два дня народным избранникам удалось рассмотреть всего шесть вопросов из 15 внесенных в повестку.

Сегодня они намерены утвердить регламент работы судов аксакалов, дать согласие на безвозмездную передачу в собственность мэрии города Нарына спецтехники, а также на выпуск муниципальных ценных бумаг и списание задолженности в 14,3 миллиона сомов Генпрокуратуры перед столичным управлением муниципального имущества.