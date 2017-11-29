Омбудсмен: Пытки применяют вне здания ОВД

О том, что сотрудники милиции применяют пытки вне помещений, в которых расположены отделения внутренних дел, на круглом столе «Соблюдение права на свободу от незаконного содержания под стражей и медицинскую помощь в изоляторах временного содержания органов внутренних дел КР» заявил омбудсмен КР Кубат Оторбаев.

По его словам, это стало известно ему в результате систематически проводимых институтом омбудсмена мониторингов.

«О праве направлять предложения и жалобы не были информированы 37 человек из 147 отпрошенных. Выяснилось, что сотрудники ОВД применяют пытки до привода подозреваемого в ИВС. В отличие от СИЗО ИВС подчинены Министерству внутренних дел. Мы думаем, что это нецелесообразно. Начальник изолятора подчиняется ОВД. Здесь идет конфликт интересов. И было бы хорошо в рамках реформирования МВД рассмотреть вопрос передачи функций ИВС СИЗО», — сказал омбудсмен.

По его словам, в ИВС в Джалал-Абаде наблюдается ужасная картина. Когда его посещали сотрудники института омбудсмена, там содержалось 40 человек, в том числе три женщины. Из них 31 человек — более 10 суток.

«Там переполненность и двойные стандарты. Мы не можем определить, СИЗО это или ИВС. А называется заведение почему-то «Курманбек». Это напоминает что-то плохое. Бакиевские времена», — рассказал Кубат Оторбаев.

Инспектор службы общественной безопасности Главного управления МВД КР Шамран Сарыбаев объяснил омбудсмену, что данный изолятор временного содержания носит такое название из-за своего местоположения.

«Он расположен в микрорайоне «Курманбек», — ответил представитель МВД.