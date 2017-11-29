Депутаты изучают работу Минздрава. Привлекли силовиков и Счетную палату

Рабочая группа депутатов Жогорку Кенеша под председательством Аиды Исмаиловой проводит проверку деятельности Министерства здравоохранения по исполнению Закона «Об охране здоровья граждан КР».
Группу в составе Евгении Строковой, Алмазбека Токторова, Альфии Самигуллиной, Тазабека Икрамова и других депутатов создали 13 ноября.
Они рассмотрят кадровые вопросы, проведение госзакупок, реорганизацию медучреждений, контроль исполнения нормативных правовых актов и другое.
«Рабочая группа привлекла профессиональных экспертов, сотрудников силовых структур, профсоюзов, Госэкотехинспекции, Госкадровой службы, специалистов по закупкам, представителей Счетной палаты, аудиторов, представителей Общественного совета и гражданского сообщества», — отметила Аида Исмаилова.
Со своей стороны мы обещаем тщательную, качественную и в то же время непредвзятую, справедливую работу в рамках закона.Аида Исмаилова
Накануне состоялось первое заседание. Изначально на работу группе отвели месяц. «Однако сейчас дата открыта. Постараемся уложиться в максимально короткие сроки», — добавила нардеп.
Отметим, медицинская общественность неоднократно просила депутатов парламента и премьер-министра проверить деятельность Минздрава.