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Общество

Депутаты изучают работу Минздрава. Привлекли силовиков и Счетную палату

Рабочая группа депутатов Жогорку Кенеша под председательством Аиды Исмаиловой проводит проверку деятельности Министерства здравоохранения по исполнению Закона «Об охране здоровья граждан КР».

Группу в составе Евгении Строковой, Алмазбека Токторова, Альфии Самигуллиной, Тазабека Икрамова и других депутатов создали 13 ноября.

Они рассмотрят кадровые вопросы, проведение госзакупок, реорганизацию медучреждений, контроль исполнения нормативных правовых актов и другое.

Со своей стороны мы обещаем тщательную, качественную и в то же время непредвзятую, справедливую работу в рамках закона.

Аида Исмаилова
«Рабочая группа привлекла профессиональных экспертов, сотрудников силовых структур, профсоюзов, Госэкотехинспекции, Госкадровой службы, специалистов по закупкам, представителей Счетной палаты, аудиторов, представителей Общественного совета и гражданского сообщества», — отметила Аида Исмаилова.

Накануне состоялось первое заседание. Изначально на работу группе отвели месяц. «Однако сейчас дата открыта. Постараемся уложиться в максимально короткие сроки», — добавила нардеп.

Отметим, медицинская общественность неоднократно просила депутатов парламента и премьер-министра проверить деятельность Минздрава.
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