Сотрудник ГСИН получил пять лет тюрьмы. Вымогал деньги у матери осужденного

В Токмакском городском суде завершился процесс по делу сотрудника ГСИН, обвиняемого в вымогательстве взятки. Об этом сообщили в канцелярии судебной инстанции.

Мужчина требовал от матери осужденного условно на три года за сбыт наркотиков парня $300, чтобы судимость можно было снять.

Потерпевшие родом из Тюпского района Иссык-Кульской области, и оттуда документы поступили в ГСИН. Как отметил подсудимый, мать объяснила, что у них маленькое село и, несмотря на то, что ее сын получил условный срок, это негативно отразится на его жизни, его никто не возьмет на работу и не отдаст в жены «зэку» свою дочь.

Сотрудник ГСИН за положительное решение вопроса потребовал $300. Потерпевшая же сказала, что таких денег в семье нет, и попросила подождать, но работник Госслужбы исполнения наказаний начал на нее давить.

Он заявил, что половину этой суммы следует отдать судье, а другую половину — председателю комиссии по рассмотрению вопроса о снятии судимости.

Бывший сотрудник ГСИН добавил, что не вымогал деньги, потерпевшая сама их предлагала, но подтвердил, что обманул ее, сказав, что вопрос решается через комиссию, хотя процедура снятия судимости проходит через суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции.

Ранее, отметим, это дело уже рассматривалось и прошло все этапы. Верховный суд вернул его на доследование в Токмакский городской суд. Подсудимый признал свою вину и раскаялся.

В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно, с испытательным периодом — год.