Число переселившихся в Кыргызстан этнических кыргызов может достичь 150 тысяч

По экспертным оценкам, число переселившихся в Кыргызстан этнических кыргызов может составить от 120 до 150 тысяч человек. Об этом говорится в проекте Концепции государственной миграционной политики до 2040 года.
Отмечается, что наиболее крупные диаспоры присутствуют в России, Узбекистане, Китае, Казахстане и Таджикистане.
К особой категории кайрылманов следует относить памирских кыргызов, проживающих небольшой группой в Афганистане.
В 2016 году статус кайрылмана присвоен 1 тысяче 23 этническим кыргызам, прибывшим на постоянное место жительства в Кыргызстан, продлено 560 удостоверений кайрылман.
Этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину, проживают преимущественно в Чуйской, Джалал-Абадской и Ошской областях и заняты неквалифицированным трудом (работают на рынках, стройках, занимаются земледелием).