Число переселившихся в Кыргызстан этнических кыргызов может достичь 150 тысяч

По экспертным оценкам, число переселившихся в Кыргызстан этнических кыргызов может составить от 120 до 150 тысяч человек. Об этом говорится в проекте Концепции государственной миграционной политики до 2040 года.

Отмечается, что наиболее крупные диаспоры присутствуют в России, Узбекистане, Китае, Казахстане и Таджикистане.

К особой категории кайрылманов следует относить памирских кыргызов, проживающих небольшой группой в Афганистане.

Численность кайрылманов на конец 2015 года в республике составила 37 тысяч 454 человека, из них 19,7 тысячи — из Узбекистана, 17,4 тысячи — из Таджикистана, 71 — из Китайской Народной Республики, 36 — из России и 29 - из других стран.

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В 2016 году статус кайрылмана присвоен 1 тысяче 23 этническим кыргызам, прибывшим на постоянное место жительства в Кыргызстан, продлено 560 удостоверений кайрылман.

Этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину, проживают преимущественно в Чуйской, Джалал-Абадской и Ошской областях и заняты неквалифицированным трудом (работают на рынках, стройках, занимаются земледелием).