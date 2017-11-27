В США протестируют систему оповещения о ядерном ударе из-за возможной атаки КНДР

На Гавайях впервые со времен холодной войны протестируют систему оповещения о ядерном ударе из-за возможной атаки Северной Кореи. Об этом сообщает NBC News.

К такому решению местные власти подтолкнула напряженная ситуация между Вашингтоном и Пхеньяном. По словам главы агентства по чрезвычайным ситуациям штата Гавайи Верна Мияги, ядерный удар со стороны КНДР маловероятен, но если это произойдет, то острова станут наиболее вероятной целью.

Мы ближе к Северной Корее, чем большинство континентальных территорий США. Тяжело не заметить угрозу: мы следим за новостями, видим, что проходят запуски ракет и ядерные испытания. Верн Мияги

Испытывать систему подачи «сигнала тревоги» начнут с 1 декабря. Сирена будет звучать ежемесячно. Кроме того, сигнал планируется использовать для оповещения о приходе цунами или ураганов.

По данным издания, северокорейская ракета за 20 минут сможет долететь до Гавайских островов, находящихся под «ядерным зонтом» США.

Властям потребуется около пяти минут, чтобы определить траекторию движения снаряда, после чего остается от 12 до 15 минут для оповещения населения об угрозе.

Кроме того, официальные власти советуют населению быть в курсе того, что происходит в Северной Корее, и получать больше знаний о том, как подготовиться к ядерному удару. По словам чиновников, в случае удара 80-90 процентов населения может выжить.