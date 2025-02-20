Трампу можно, а нам? В Польше объявили сбор денег на покупку штата Гавайи

В Польше начали собирать деньги на покупку американского штата Гавайи в ответ на желание Дональда Трампа приобрести Гренландию.
Сбор организован на известной польской краудфандинговой платформе Zrzutka. Цель — 1 миллион злотых. В описании говорится, что если США могут позволить себе покупку Гренландии, то поляки «как амбициозная нация ставят перед собой еще более амбициозные цели».
Гавайи предлагают включить в состав страны в качестве 17-го воеводства, поскольку «Польше нужны тропики». Предполагается, что штат станет курортной экономической зоной.
Напомним, ранее Дональд Трамп не раз высказывался о том, что Канада и Гренландия должны стать частью США. Он также заявлял о планах вернуть под контроль Штатов Панамский канал. Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны властей Панамы, Канады и Дании.
Отметим, что Гренландия, обладающая значительными природными ресурсами, в том числе нефтью и газом, остается экономически зависимой от финансовой поддержки Дании.