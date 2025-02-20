Трампу можно, а нам? В Польше объявили сбор денег на покупку штата Гавайи

В Польше начали собирать деньги на покупку американского штата Гавайи в ответ на желание Дональда Трампа приобрести Гренландию.

Сбор организован на известной польской краудфандинговой платформе Zrzutka. Цель — 1 миллион злотых. В описании говорится, что если США могут позволить себе покупку Гренландии, то поляки «как амбициозная нация ставят перед собой еще более амбициозные цели».

Фото СМИ. Гавайи называют райскими островами

Гавайи предлагают включить в состав страны в качестве 17-го воеводства, поскольку «Польше нужны тропики». Предполагается, что штат станет курортной экономической зоной.

Напомним, ранее Дональд Трамп не раз высказывался о том, что Канада и Гренландия должны стать частью США. Он также заявлял о планах вернуть под контроль Штатов Панамский канал. Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны властей Панамы, Канады и Дании.

Отметим, что Гренландия, обладающая значительными природными ресурсами, в том числе нефтью и газом, остается экономически зависимой от финансовой поддержки Дании.