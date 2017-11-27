В Кыргызстане создают госучреждение «Кыргызтест»

Проект постановления правительства «О создании государственного учреждения «Кыргызтест» вынесен на общественное обсуждение.

Сделано это в целях развития государственного языка и совершенствования языковой политики.

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Сотрудники «Кыргызтеста» обязаны сохранять полную конфиденциальность о тестируемом, обеспечивать строгую секретность тестовых заданий, а в местах проведения тестирования — безопасность и комфортные условия.

Планируется, что до 2020 года «Кыргызтест» финансируется за счет бюджета Министерства образования и науки, а также из средств, полученных от оказания платных госуслуг Национального центра тестирования, и за счет привлечения грантовых средств. Ожидается, что постепенно госучреждение перейдет на полное самофинансирование.