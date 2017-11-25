Adem Dance в полуфинале поразили жюри Asia’s Got Talent. Но ребятам нужна помощь

Группа Adem Dance выступила в полуфинале конкурса талантов Asia’s Got Talent. Видео выступления, опубликованным на официальном канале конкурса в YouTube, поделился наставник ребят Атай Омурзаков.

Номер «Ограбление музея» оставил большое впечатление у всех зрителей в зале. Но в жюри не дали ребятам «Золотую кнопку» (Golden Buzzer), как это было в первом этапе. Чтобы попасть в финал, им необходимо набрать наибольшее число голосов в социальных сетях и в интернет-голосовании.

Adem Dance — единственный представитель Центральной Азии. На первом этапе они произвели настоящий фурор и завоевали Golden Buzzer. Эта награда дает право напрямую пройти в полуфинал конкурса, минуя все этапы отбора.

Атай Омурзаков просит поддержать своих учеников.

Отметим, члены жюри были в восторге от выступления ребят. Сами танцоры признались, что испытывают невероятные чувства, а при попадании в финал выступят еще лучше.