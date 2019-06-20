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Общество

Танцевальная группа Adem Show поразила жюри на конкурсе America’s Got Talent

Танцевальная группа из Кыргызстана Adem Show приняла участие в отборочном этапе популярного американского шоу талантов America’s Got Talent. Видео выступления было опубликовано на YouTube-канале телевизионного шоу.

Участники группы вышли на сцену в костюмах персонажей видеоигры Mortal Kombat. Номер в формате видеоигры произвел большое впечатление на членов жюри и зрителей: после выступления они долго аплодировали танцорам стоя.

«Нашим вдохновением стало выступление американского коллектива Jabbawockeez на America’s Got Talent. Они вдохновили нас стать танцорами, и участие в этом конкурсе стало нашей мечтой», — рассказали кыргызские танцоры со сцены.

Все четыре члена жюри единогласно поддержали танцевальный коллектив, пропустив в следующий этап конкурса.
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