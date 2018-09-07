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Общество

Книгоиздатели из Кыргызстана — в призерах конкурса СНГ «Искусство книги»

Книгоиздатели из Кыргызстана — в призерах конкурса СНГ «Искусство книги». Об этом сообщается на сайте Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества Содружества.

«Искусство книги» — главный смотр книгоиздателей и полиграфистов стран Содружества Независимых Государств.

В 2018 году на конкурс, который проводится по 11 номинациям, представлено более 100 изданий из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана. 

Решением жюри в номинации «Содружество» первое место присуждено двум книгам: «Белорусский след в культуре и архитектуре Москвы» (Беларусь) и монографии «Кыргызы» (Кыргызстан).

В номинации «Моя страна» лидерами стали альбомы «Белорусский костюм» (Беларусь) и «Легенды старинных городов России» (РФ).

В номинации «Лучшая книга для детей и юношества» жюри решило присудить три диплома первой степени. Два из них получили переиздания классики. Это «Легенды и сказки» Чингиза Айтматова (Кыргызстан) и «Рабочая азбука Иосифа Бродского» (Россия). Третий диплом получила книга Николая Малявко «Наследие, или Чтобы не стать манкуртом» (Беларусь).

В номинации «Диалог культур» также три лидера: белорусское издание книги Айтматова «Буранный полустанок», таджикское исследование «Нематериальная культура Таджикистана» и книга, автором которой выступил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов «Туркменистан — сердце Великого шелкового пути».

Среди научных изданий жюри отметило белорусский сборник «Вузовская наука Беларуси», кыргызское исследование «Птицы Памира, Гиссара, Алая и Тянь-Шаня», а также российское издание «Освоение морских глубин».

Лучшими учебными пособиями названы комплект атласов «История Казахстана» и пособие для дошкольников «Ознакомление и память» (Таджикистан).

В номинации «АРТ-книга» первое место разделили альбомы «Обычные вещи» (Беларусь) и «Графика Юристанбека Шыгаева» (Кыргызстан).

Номинация «Отпечатано в Содружестве» оценивала художественно-полиграфический уровень изданий. Наивысшую оценку жюри получили книги «Банковское дело Беларуси» и «Россия: приглашение в путешествие».

Лучшими работами художников признаны иллюстрации к сборнику китайской поэзии «Лепестки лотоса и хризантемы» (Беларусь) и роману Ивана Шмелева «История любовная».

Главной награды — Гран-при конкурса удостоены три издательства: «Белорусская энциклопедия им.Петруся Бровки» за выпуск книги Янки Купалы «А кто там идет?», издательство «Деком» (Россия) за выпуск альбома «Максим Горький и Нижний Новгород: вокруг музеев», главная научная редакция Таджикской национальной энциклопедии за выпуск энциклопедии культуры таджикского народа.

Церемония награждения победителей и вручение поощрительных наград и дипломов состоятся на ВДНХ 7 сентября в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки.

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