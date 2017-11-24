Кыргызский фильм «Кентавр» в марте 2018 года выйдет в прокат в Японии

По сообщению дистрибьюторской компании Bitters End, кыргызский фильм «Кентавр» будет выпущен в прокат 17 марта 2018 года в Токио и 30 других городах Японии. Об этом сообщила продюсер картины Алтынай Койчуманова.

По ее данным, 22 ноября состоялся большой премьерный показ фильма «Кентавр» режиссера Актана Арым Кубата в Токио (Япония) на международном кинофестивале Tokyo Filmex, который проводится с 18 по 26 ноября.

Фестиваль основан в 2000 году компанией известного японского кинорежиссера, актера и продюсера Такеши Китано.

Как сообщается, японская аудитория уже знакома с работами Актана Арым Кубата. Фильмы «Бешкемпир», «Маймыл» и «Свет аке» также были представлены на кинофестивалях и имели широкий прокат в кинотеатрах Японии.