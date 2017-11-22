Джипом, попавшим в ДТП на правительственной трассе, управлял сотрудник ГКНБ

Внедорожником Chevrolet Suburban, ставшим участником дорожно-транспортного происшествия на правительственной трассе, управлял сотрудник 9-го отдела Государственного комитета национальной безопасности. Информацию подтвердили в Главном управлении патрульной милиции МВД.

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Сотрудник ГКНБ, 1990 года рождения, направлялся в Госрезиденцию «Ала-Арча» после техосмотра. Он был за рулем. Стало известно, что этот внедорожник был из спецкортежа президента, но Алмазбека Атамбаева он не сопровождал.

Второй участник ДТП, водитель внедорожника Land Cruiser Prado - бишкекчанка 1998 года рождения.

Экспертиза подтвердила, что оба участника ДТП были трезвыми. До сих пор не установлено, кто стал виновником аварии. Водитель Land Cruiser Prado утверждает, что Chevrolet Suburban выехал на встречную полосу.