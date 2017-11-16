Джип из кортежа высокопоставленного чиновника стал участником ДТП

В Бишкеке на правительственной трассе (проспект Айтматова) произошло ДТП с участием внедорожника из кортежа. Информацию об аварии подтвердили ИА «24.kg» в Главном управлении патрульной милиции МВД.

По данным ведомства, джип двигался в составе кортежа одного из высокопоставленных чиновников страны. Но кого именно он сопровождал, в ГУПМ еще уточняют. Отмечено, что столкнулись два внедорожника — марки «Ленд Крузер Прадо» и «Шевроле». По сведениям ГУПМ, пострадавших нет. На месте работают сотрудники Патрульной милиции.