Снизить несчастные случаи на производстве намерены в Кыргызстане

В Кыргызстане разработали Национальную программу охраны труда на 2018-2022 годы с целью сохранения жизни и здоровья работников и улучшения условий труда.

По статистике, в 2012 году от несчастных случаев на производстве пострадало 130 человек, из них погибли 23. В 2013-м наблюдается рост числа пострадавших, а в 2015-м, напротив, ситуация с травматизмом смягчилась. За 2016 год число смертельных случаев возросло на 23,8 процента.

В нацпрограмме до 2022 года прогнозируется снижение на 10 процентов несчастных случаев в процессе выполнения работниками трудовых обязанностей.

Несчастные случаи с тяжелым исходом в основном происходят в промышленности, горнодобывающей отрасли, строительстве и на транспорте.«В ходе проверок установлено, что на большинстве предприятий и организаций в эксплуатации находится морально и физически устаревшее оборудование, не производится его модернизация, слабо решаются вопросы материального обеспечения производства и мероприятий по охране труда. К управлению предприятиями и организациями малого и среднего бизнеса допускаются руководители и специалисты, не прошедшие обучение по охране и безопасности труда», — говорится в документе.