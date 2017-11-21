Для заключения брака кыргызстанцам не придется ждать месяц

Поправки в Семейный кодекс, а также в некоторые законы Кыргызстана внесли на рассмотрение парламента.

Законопроектом изменяется порядок заключения брака. Сейчас это делается по истечении месяца со дня подачи заявления в органы записи актов гражданского состояния. А при наличии уважительных причин — до истечения месяца, или, напротив, срок может быть увеличен, но не более чем на месяц.

При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон) брак может быть заключен в день подачи заявления.

Минюст предлагает производить регистрацию брака в торжественной обстановке не позднее семи календарных дней со дня подачи заявления, если более поздний срок не обозначен в заявлении.

В справке-обосновании отмечается, что семья создается на основе добровольного союза мужчины и женщины, достигших установленного законом брачного возраста. «Ни один брак не может быть заключен без обоюдного согласия. Супруги имеют равные права и обязанности в браке и семье», — подчеркивают в Минюсте.