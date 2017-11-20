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Общество

Как выросла зарплата учителей и врачей в Кыргызстане за последние годы

В публикации «КР. Цифры и факты. 2011-2017» представлены данные о росте зарплаты учителей и врачей в Кыргызстане за последние годы.

Сегодня средняя заработная плата учителей общеобразовательных школ в сравнении с уровнем 2009 года выросла в четыре раза и составляет 13 тысяч 676 сомов, что в 2,6 раза больше прожиточного минимума трудоспособного населения (5 тысяч 352 сома) и лишь на 7,6 процента ниже средней зарплаты в экономике.

Тогда как в 2009-м педагоги получали в среднем 3 тысячи 288 сомов. Эта сумма была почти вдвое меньше средней заработной платы в стране.

Зарплата же медицинских работников возросла с 2009 года в 2,7 раза и составляет 10,6 тысячи сомов, что лишь на 8 процентов меньше средней зарплаты в экономике.

Отмечено, что сборник составлен по данным, представленным в итоговых ежегодных отчетах о развитии КР с 2011-й по 2017 год. Публикация приурочена к окончанию президентского срока Алмазбека Атамбаева.
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