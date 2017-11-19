14:28
+1
USD 69.75
EUR 82.21
RUB 1.17
Общество

Неделя-24. Что вы могли пропустить

Омурбек Бабанов заочно, не возвращаясь в Кыргызстан, отказался от поста главы парламентской фракции «Республика — Ата Журт». На него возбуждено уголовное дело, и, наверное, в стране мы его увидим не скоро. На этой же неделе новым лидером фракции избрали депутата Руслана Казакбаева.

Читайте по теме
Топ-10 цитат президента на заседании Нацсовета по устойчивому развитию
Прекратились переговоры с россиянкой Еленой Нагорной о продаже MegaCom. Фонд по управлению государственным имуществом отметил, что это произошло из-за того, что сторонам не удалось договориться о взаимоприемлемых условиях продажи. Хотя с самого начала появления бизнес-леди в Кыргызстане все попахивало скандалом. Но, видимо, обойдется без него.

В Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес. Как рассказали ИА «24.kg» сотрудники ГУОБДД (бывшая Патрульная милиция), в городе давно установлены знаки «Остановка запрещена. Работает эвакуатор». Однако водители не обращают на них внимания.

О чем еще важном и интересном писали журналисты ИА «24.kg», в традиционном обзоре «Неделя-24».

Феи, помогающие выжить самым маленьким

Фото ИА «24.kg». Еще одна вещь, которую волонтеры стараются дарить, — это осьминожки. Вроде простая игрушка, но она несет глубокий смысл и тоже помогает деткам выжить

Недоношенные дети рождаются на два-три месяца раньше срока: крохи, весом от 500 граммов до 1,5 килограмма. В первые месяцы жизни они нуждаются в особом уходе и постоянной заботе. За каждый их грамм и вздох врачи порой борются месяцами. Кроме медицинской помощи, им нужны шерстяные вещи. Вязаные носочки, шапочки и кофты помогают крохам в буквальном смысле выжить. Журналист ИА «24.kg» провел один день с теми, кто делает жизнь крох теплее и уютнее.

17 ноября в мире отметили Международный день недоношенных детей, учрежденный Европейским фондом по уходу за новорожденными. В Кыргызстане праздник появился четыре года назад. По данным Минздрава, из 160 тысяч детей, рожденных в течение года, семь-восемь процентов появляются раньше срока. Врачи называют их «особыми», а для родителей они «необычные»: им нужны круглосуточные уход, любовь и ласка. ИА «24.kg» собрало истории недоношенных детей и то, как они боролись за жизнь.

Памяти жертв дорожных происшествий

Фото ИА «24.kg». Арт-инсталляция #938. Цифра обозначает число погибших в ДТП в 2016 году в Кыргызстане

В Бишкеке почтили память погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Вспомнили и о жертвах аварий перед главным корпусом Кыргызского национального аграрного университета имени Скрябина. Как рассказала организатор акции, директор общественного объединения «Дорожная безопасность» Чынара Касмамбетова, ДТП вызывают всеобщую озабоченность. Подробнее в фоторепортаже ИА «24.kg».

Как последние шесть лет боролись с криминалом

В Кыргызстане за шесть лет преступления, по официальной статистике, пошли на спад. Но выросло число преступников. К примеру, в 2016 году закон нарушили по тем или иным статьям Уголовного кодекса 16 тысяч человек, что на 5,8 процента больше, чем в 2015-м. ИА «24.kg» проанализировало, что за последние шесть лет происходило с преступностью.

Слепая девушка, которая поет

Фото из Интернета. Назгуль Чынарбек кызы (слева) с подругой

Певицу Назгуль Чынарбек кызы нередко называют кыргызской Дианой Гурцкой. Она студентка пятого курса Университета имени Арабаева, учится на факультете художественной культуры и образования, поет на сцене. О том, как живется таким людям в нашей стране, ИА «24.kg» рассказала незрячая с детства девушка.

Я алкоголик. И я счастлив

Впервые в группу анонимных алкоголиков он пришел в 2000 году. До этого несколько раз кодировался, ходил по знахаркам, применял разные методы лечения недуга. Но запои продолжались и по две недели, и по месяцу до тех пор, пока были деньги в кармане. А сегодня он признается: «Я счастлив, что я алкоголик». О своей непрекращающейся борьбе Руслан Мадалиев (имя изменено) рассказал ИА «24.kg».

Американец, влюбившийся в природу Кыргызстана

Фото из личного архива кинорежиссера. Дэйв Кац

Дэйв Кац — путешественник и кинорежиссер из маленькой деревни в штате Нью-Йорк, примерно в трехстах километрах от Нью-Йорка. В 2013 году пошел по новому карьерному пути — занялся документалистикой и фотографией. Никогда не был в Центральной Азии и первой страной для посещения выбрал Кыргызстан. О своих впечатлениях он и рассказал ИА «24.kg».

Любимые книги оппозиционного депутата

Наталья Никитенко — член оппозиционной фракции «Ата Мекен» — очень любит читать, а одно из ее первых детских впечатлений, связанных с родительским домом, — книжные шкафы, журналы и газеты, постоянно что-то читающие дедушка, бабушка и родители. Первые журналы депутата — «Мурзилка» и «Веселые картинки», которые мама начала выписывать, когда Наталье исполнился год. О том, какие же книги у нее самые любимые, она рассказала в рубрике «Топ-5 книг».
Ссылка:
просмотров: 340
Версия для печати
Материалы по теме
Дорджи Кинлай — единственный бутанец в Кыргызстане
Топ-5 книг от вице-премьера-министра Чолпон Султанбековой
Борьба с ДТП. Водителей бишкекских маршруток обяжут повторно сдавать экзамены
Кто наведет порядок на дорогах? МВД не в силах...
«Мои 24». Один день с феями, которые помогают выжить самым маленьким
В городе Караколе прошел агитпробег «За движение без ДТП»
Перед ДТП погибшие распивали алкоголь на обочине дороги
Джип из кортежа высокопоставленного чиновника стал участником ДТП
Страшная цифра. 83 процента ДТП в Кыргызстане происходят по вине водителей
Суд изберет меру пресечения водителю, сбившему насмерть шестилетнюю девочку
Популярные новости
ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в&nbsp;несчастный случай ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на&nbsp;ее&nbsp;зарплату Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
В&nbsp;Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес В Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес
Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева
Бизнес
Успей получить подарок&nbsp;&mdash; бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Успей получить подарок — бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Узнайте, как получить 1&nbsp;ГОД бесплатных звонков и&nbsp;Интернета! Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!
Mega iTV&nbsp;&mdash; смотри цифровое телевидение с&nbsp;комфортом! Mega iTV — смотри цифровое телевидение с комфортом!
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!