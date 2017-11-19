Неделя-24. Что вы могли пропустить

Омурбек Бабанов заочно, не возвращаясь в Кыргызстан, отказался от поста главы парламентской фракции «Республика — Ата Журт». На него возбуждено уголовное дело, и, наверное, в стране мы его увидим не скоро. На этой же неделе новым лидером фракции избрали депутата Руслана Казакбаева.
Прекратились переговоры с россиянкой Еленой Нагорной о продаже MegaCom. Фонд по управлению государственным имуществом отметил, что это произошло из-за того, что сторонам не удалось договориться о взаимоприемлемых условиях продажи. Хотя с самого начала появления бизнес-леди в Кыргызстане все попахивало скандалом. Но, видимо, обойдется без него.
В Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес. Как рассказали ИА «24.kg» сотрудники ГУОБДД (бывшая Патрульная милиция), в городе давно установлены знаки «Остановка запрещена. Работает эвакуатор». Однако водители не обращают на них внимания.
О чем еще важном и интересном писали журналисты ИА «24.kg», в традиционном обзоре «Неделя-24».
Феи, помогающие выжить самым маленьким
Недоношенные дети рождаются на два-три месяца раньше срока: крохи, весом от
17 ноября в мире отметили Международный день недоношенных детей, учрежденный Европейским фондом по уходу за новорожденными. В Кыргызстане праздник появился четыре года назад. По данным Минздрава, из 160 тысяч детей, рожденных в течение года, семь-восемь процентов появляются раньше срока. Врачи называют их «особыми», а для родителей они «необычные»: им нужны круглосуточные уход, любовь и ласка. ИА «24.kg» собрало истории недоношенных детей и то, как они боролись за жизнь.
Памяти жертв дорожных происшествий
В Бишкеке почтили память погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Вспомнили и о жертвах аварий перед главным корпусом Кыргызского национального аграрного университета имени Скрябина. Как рассказала организатор акции, директор общественного объединения «Дорожная безопасность» Чынара Касмамбетова, ДТП вызывают всеобщую озабоченность. Подробнее в фоторепортаже ИА «24.kg».
Как последние шесть лет боролись с криминалом
В Кыргызстане за шесть лет преступления, по официальной статистике, пошли на спад. Но выросло число преступников. К примеру, в 2016 году закон нарушили по тем или иным статьям Уголовного кодекса 16 тысяч человек, что на 5,8 процента больше, чем в 2015-м. ИА «24.kg» проанализировало, что за последние шесть лет происходило с преступностью.
Слепая девушка, которая поет
Певицу Назгуль Чынарбек кызы нередко называют кыргызской Дианой Гурцкой. Она студентка пятого курса Университета имени Арабаева, учится на факультете художественной культуры и образования, поет на сцене. О том, как живется таким людям в нашей стране, ИА «24.kg» рассказала незрячая с детства девушка.
Я алкоголик. И я счастлив
Впервые в группу анонимных алкоголиков он пришел в 2000 году. До этого несколько раз кодировался, ходил по знахаркам, применял разные методы лечения недуга. Но запои продолжались и по две недели, и по месяцу до тех пор, пока были деньги в кармане. А сегодня он признается: «Я счастлив, что я алкоголик». О своей непрекращающейся борьбе Руслан Мадалиев (имя изменено) рассказал ИА «24.kg».
Американец, влюбившийся в природу Кыргызстана
Дэйв Кац — путешественник и кинорежиссер из маленькой деревни в штате Нью-Йорк, примерно в трехстах километрах от Нью-Йорка. В 2013 году пошел по новому карьерному пути — занялся документалистикой и фотографией. Никогда не был в Центральной Азии и первой страной для посещения выбрал Кыргызстан. О своих впечатлениях он и рассказал ИА «24.kg».
Любимые книги оппозиционного депутата
Наталья Никитенко — член оппозиционной фракции «Ата Мекен» — очень любит читать, а одно из ее первых детских впечатлений, связанных с родительским домом, — книжные шкафы, журналы и газеты, постоянно что-то читающие дедушка, бабушка и родители. Первые журналы депутата — «Мурзилка» и «Веселые картинки», которые мама начала выписывать, когда Наталье исполнился год. О том, какие же книги у нее самые любимые, она рассказала в рубрике «Топ-5 книг».