Неделя-24. Что вы могли пропустить

Омурбек Бабанов заочно, не возвращаясь в Кыргызстан, отказался от поста главы парламентской фракции «Республика — Ата Журт». На него возбуждено уголовное дело, и, наверное, в стране мы его увидим не скоро. На этой же неделе новым лидером фракции избрали депутата Руслана Казакбаева.

Читайте по теме Топ-10 цитат президента на заседании Нацсовета по устойчивому развитию Прекратились переговоры с россиянкой Еленой Нагорной о продаже MegaCom. Фонд по управлению государственным имуществом отметил, что это произошло из-за того, что сторонам не удалось договориться о взаимоприемлемых условиях продажи. Хотя с самого начала появления бизнес-леди в Кыргызстане все попахивало скандалом. Но, видимо, обойдется без него.

В Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес. Как рассказали ИА «24.kg» сотрудники ГУОБДД (бывшая Патрульная милиция), в городе давно установлены знаки «Остановка запрещена. Работает эвакуатор». Однако водители не обращают на них внимания.

О чем еще важном и интересном писали журналисты ИА «24.kg», в традиционном обзоре «Неделя-24».

Феи, помогающие выжить самым маленьким

Фото ИА «24.kg». Еще одна вещь, которую волонтеры стараются дарить, — это осьминожки. Вроде простая игрушка, но она несет глубокий смысл и тоже помогает деткам выжить

Недоношенные дети рождаются на два-три месяца раньше срока: крохи, весом от 500 граммов до 1,5 килограмма. В первые месяцы жизни они нуждаются в особом уходе и постоянной заботе. За каждый их грамм и вздох врачи порой борются месяцами. Кроме медицинской помощи, им нужны шерстяные вещи. Вязаные носочки, шапочки и кофты помогают крохам в буквальном смысле выжить. Журналист ИА «24.kg» провел один день с теми, кто делает жизнь крох теплее и уютнее.

17 ноября в мире отметили Международный день недоношенных детей, учрежденный Европейским фондом по уходу за новорожденными. В Кыргызстане праздник появился четыре года назад. По данным Минздрава, из 160 тысяч детей, рожденных в течение года, семь-восемь процентов появляются раньше срока. Врачи называют их «особыми», а для родителей они «необычные»: им нужны круглосуточные уход, любовь и ласка. ИА «24.kg» собрало истории недоношенных детей и то, как они боролись за жизнь.

Памяти жертв дорожных происшествий

Фото ИА «24.kg». Арт-инсталляция #938. Цифра обозначает число погибших в ДТП в 2016 году в Кыргызстане

В Бишкеке почтили память погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Вспомнили и о жертвах аварий перед главным корпусом Кыргызского национального аграрного университета имени Скрябина. Как рассказала организатор акции, директор общественного объединения «Дорожная безопасность» Чынара Касмамбетова, ДТП вызывают всеобщую озабоченность. Подробнее в фоторепортаже ИА «24.kg».

Как последние шесть лет боролись с криминалом

В Кыргызстане за шесть лет преступления, по официальной статистике, пошли на спад. Но выросло число преступников. К примеру, в 2016 году закон нарушили по тем или иным статьям Уголовного кодекса 16 тысяч человек, что на 5,8 процента больше, чем в 2015-м. ИА «24.kg» проанализировало, что за последние шесть лет происходило с преступностью.

Слепая девушка, которая поет

Фото из Интернета. Назгуль Чынарбек кызы (слева) с подругой

Певицу Назгуль Чынарбек кызы нередко называют кыргызской Дианой Гурцкой. Она студентка пятого курса Университета имени Арабаева, учится на факультете художественной культуры и образования, поет на сцене. О том, как живется таким людям в нашей стране, ИА «24.kg» рассказала незрячая с детства девушка.

Я алкоголик. И я счастлив

Впервые в группу анонимных алкоголиков он пришел в 2000 году. До этого несколько раз кодировался, ходил по знахаркам, применял разные методы лечения недуга. Но запои продолжались и по две недели, и по месяцу до тех пор, пока были деньги в кармане. А сегодня он признается: «Я счастлив, что я алкоголик». О своей непрекращающейся борьбе Руслан Мадалиев (имя изменено) рассказал ИА «24.kg».

Американец, влюбившийся в природу Кыргызстана

Фото из личного архива кинорежиссера. Дэйв Кац

Дэйв Кац — путешественник и кинорежиссер из маленькой деревни в штате Нью-Йорк, примерно в трехстах километрах от Нью-Йорка. В 2013 году пошел по новому карьерному пути — занялся документалистикой и фотографией. Никогда не был в Центральной Азии и первой страной для посещения выбрал Кыргызстан. О своих впечатлениях он и рассказал ИА «24.kg».

Любимые книги оппозиционного депутата

Наталья Никитенко — член оппозиционной фракции «Ата Мекен» — очень любит читать, а одно из ее первых детских впечатлений, связанных с родительским домом, — книжные шкафы, журналы и газеты, постоянно что-то читающие дедушка, бабушка и родители. Первые журналы депутата — «Мурзилка» и «Веселые картинки», которые мама начала выписывать, когда Наталье исполнился год. О том, какие же книги у нее самые любимые, она рассказала в рубрике «Топ-5 книг».