Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке в понедельник, 20 ноября, прохладно. Температура ночью опустится до −6 градусов, днем прогреется до +10. Осадков не ожидается. День уменьшился до 9 часов 35 минут: восход Солнца в 7.59, заход — в 17.34.

С прогнозом погоды по Кыргызстану можете ознакомиться здесь.

Отключение света, газа и воды

В Бишкеке свет отключили:

- 9.00-17.00 — микрорайон «Учкун», жилмассив «Энесай», проспект Чуй, 99;

- 9.00-18.00 — жилмассивы «Каинды», «Кок-Джар» (улицы Куйручук, Шоокум), село Орто-Сай (улица Иманалиева), улицы Садырбаева, Репина, Попова, Тыныстанова, Ахунбаева, Советская, Джантошева, Скрябина, Абая, Медерова, Циолковского, Айни, Сухомлинова, Леваневского, Водопроводная, Джаманбаева, переулки Краснофлотский, Валдайский;

- 9.30-18.00 — улицы Исанова, Фрунзе;

- 9.00-12.00 — жилмассив «Алтын-Казык» (улицы Ай-Кочо, Кун-Кочо).

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

Перекрытыми остаются, например, улицы:

— Калыка Акиева — от Чокморова до проспекта Чуй;

— Турусбекова — от Чуйкова до Жибек Жолу;

— Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Памятные даты

20 ноября 2009 года выдающемуся кыргызскому хирургу и общественному деятелю Эрнсту Акрамову присвоено звание Героя Кыргызской Республики.

С 1992 года по настоящее время он заведует отделением общей хирургии Чуйской областной объединенной больницы. Одновременно по настоящее время — директор Научного центра реконструктивно-восстановительной хирургии Министерства здравоохранения КР, профессор кафедры госпитальной хирургии Кыргызско-Российского Славянского университета.

Неоднократный чемпион республики по спортивной гимнастике, член сборной Киргизской ССР по спортивной гимнастике.

Всемирный день ребенка

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты как дня мирового братства и взаимопонимания детей.

Дети и подростки — самые уязвимые члены любого общества. Неудовлетворительные условия — одно из самых распространенных нарушений прав детей.

По данным ООН, ежегодно одиннадцать миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными.

Многие из этих смертей вызваны легко предотвращаемыми или легко излечиваемыми болезнями; другие — губительными последствиями нищеты, невежества, дискриминации и насилия.

У кого намечаются тои

День рождения сегодня празднует гордость Кыргызстана — многократная чемпионка мира по различным видам ударных единоборств, выдающаяся спортсменка Антонина Шевченко.

Она двукратная чемпионка мира по муай-тай, четырехкратная чемпионка мира по боевым единоборствам, чемпионка Южной Америки и Кыргызстана, призер различных чемпионатов.

Обладает званиями МСМК Кыргызстана, МС по боксу России, «лучшая спортсменка года-2011».

Антонина Шевченко также занимается творчеством: танцами, кино- и фотосъемками.

Читайте по теме Антонина Шевченко рассказала о подготовке к первому за 12 лет бою по ММА

Изначально Антонина Шевченко успешно занималась таэквондо, была чемпионкой страны. Затем под руководством своего тренера Павла Федотова занялась новым для того времени видом единоборств муай-тай, где вместе со своей сестрой, Валентиной Шевченко, добилась выдающихся успехов.

С 2008 года сестры Шевченко активно выступают на соревнованиях по практической стрельбе из пистолета IPSC, IDPA.

Куда сходить

Культура

- В 18.00 во Дворце спорта имени Кожомкула состоится благотворительный концерт с участием звезд кыргызской эстрады.

Все собранные средства от концерта пойдут на операцию на сердце маленькой Мариям Асангазиевой.

- В доме-музее С.Чуйкова продолжается выставка Александра Викторова «Палитра осени».

Александр Викторов — художник-живописец, приверженец реалистической школы живописи. Член Союза художников Кыргызстана. Участник многих республиканских и международных выставок. Его картины находятся в частных коллекциях в Турции, Германии, США, России, Австрии и других странах.

- В Кыргызской национальной консерватории проходит VIII Международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей ARS POLONIA.

В конкурсе примут участие более 150 музыкантов-исполнителей по четырем возрастным категориям и восьми номинациям. Жюри конкурса сформировано из числа авторитетных музыкантов, в том числе из зарубежных стран.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 8.00, отъезд от Кыргыздрамтеатра — итоговая пресс-конференция президента в Госрезиденции «Ала-Арча»;

— 11.00, АКИpress — пресс-конференция «К чему приведет «наглая» застройка высотного жилья центральной части столицы. Круговая порука чиновников и права горожан».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.