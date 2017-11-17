В Чебоксарах показали фильм на кыргызском языке о манасчи Жусупе Мамае

В рамках III Всечувашского кинофестиваля «Асам» показали документальный фильм «Слово, оставленное предками: манасчи Жусуп Мамай» (2014 год). Об этом сообщил официальный портал органов власти Чувашской Республики.

Кыргызский фильм участвует в фестивале в рамках внеконкурсной программы «Тюркское кино» («Влияние кино на познание народов»).

Картина режиссера Молдосейита Мамбетакунова показана на кыргызском языке с турецкими субтитрами. После просмотра члены жюри объяснили зрителям сюжет и идею фильма.