Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке в среду, 15 ноября, возможны кратковременные дожди. Температура опустится до +6...+8 градусов. День уменьшился до 9 часов 45 минут: восход Солнца в 7.53, заход — в 17.38.

С прогнозом погоды по Кыргызстану можете ознакомиться здесь.

Перекрытые дороги

Перекрытыми остаются, например, улицы:

— Калыка Акиева — от Чокморова до проспекта Чуй;

— Турусбекова — от Чуйкова до Жибек Жолу;

— Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Отключение света, газа и воды

В Бишкеке свет отключат:

— 13.00-18.00 — жилмассив «Энесай» (15-я улица), улицы Иманалиева, Подгорная;

— 9.00-17.00 — улицы Бунина, Салиевой, Буденного, Абая, Панфилова, Киевская, бульвар Эркиндик, жилмассив «Келечек» (западная часть);

— 9.00-11.00 — 12-й микрорайон, 13/2;

— 9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-39, 40, 41);

— 9.00-12.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Жайыла Баатыра), улицы Т.Фрунзе, Марата, Калужская, Черноморская, Кузбасская, Джунусалиева;

— 15.30-17.00 — жилмассив «Киргизия-1» (улицы Абдурахманова, Таалай, Улан);

— 12.40-15.00 — улицы Лущихина, Каховская, переулок Клинский, жилмассив «Ашар».

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Газа нет:

— в районе, ограниченном отрезками улиц Салиевой, Буденного, Курманджан Датки, проспекта Чуй;

— в микрорайоне «Тунгуч», 64/4, 64/5, на улице Токомбаева, 73.

Прекращена подача питьевой воды в район, ограниченный улицами Орозбекова, Абдумомунова, Эркиндик, Боконбаева, в том числе:

— Российское торговое представительство;

— бизнес-центр «Москва»;

— Посольство Германии;

— Посольство Японии;

— медцентр по ул.Раззакова, 43;

— Госархив, Лицей № 3;

— Университет им.Арабаева;

— Министерство сельского хозяйства и мелиорации;

— Исторический музей;

— Министерство культуры и туризма.

Памятные даты

15 ноября — Всемирный день вторичной переработки.

Главная задача — решение проблемы ограниченности ресурсов, снижение стоимости готовой продукции за счет использования более дешевого сырья и борьба с загрязнением окружающей среды.

Мусор нужно грамотно утилизировать, а еще лучше — перерабатывать, давая уже использованному сырью вторую жизнь. Считают экологи

Свою историю праздник ведет с 1997 года, когда жители США впервые отметили America Recycles Day (что можно перевести как «День, когда Америка перерабатывает отходы»).

Сегодня День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Кроме того, начиная с 1999 года, ежегодно в среду третьей недели ноября отмечается День географических информационных систем — День ГИС.

Географическая информационная система — это система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о необходимых объектах местности.

Данные ГИС применяются в картографии, геологии, метеорологии, землеустройстве, экологии, муниципальном управлении, транспорте, экономике, обороне.

Куда сходить

Культура

— На площадке возле Кыргызского национального аграрного университета имени К.Скрябина в 10.00 начнется акция, приуроченная к Дню памяти жертв ДТП.

Вам продемонстрируют арт-инсталляцию с силуэтами 938 жертв ДТП, призванную наглядно показать масштаб трагедии на наших дорогах, организуют площадку со свободным микрофоном, где каждый сможет отдать дань памяти многочисленным жертвам.

— В 18.00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева пройдет вечер памяти народной артистки СССР Сайры Кийизбаевой.

Произведения мировой и национальной оперной классики исполнят ведущие солисты оперы. Дирижер — заслуженный артист КР Нурматбек Полотов.

— В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова в 18.00 покажут французскую комедию «Сколько стоит любовь».

Какова цена, которую готовы заплатить за свою любовь герои? Судьба предлагает свою цену за любовь — лакмусовую бумажку стоимостью 6 миллионов для проверки истинности чувств. Так сколько стоит любовь? Ровно столько, сколько вы готовы заплатить.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Казахстане продолжаются международные соревнования по теннису.

Запланированы состязания среди юношей и девушек в одиночном и парном разряде. В женской части турнира участвуют более 40 теннисисток из семи стран, в том числе кыргызстанка Мырзайым Шерикулова.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 8.00, отъезд от Кыргыздрамтеатра — заседание Нацсовета по устойчивому развитию с участием президента;

— 10.00, ИА «Кабар» — пресс-конференция «Об антикризисных мерах по сохранению ледников в КР»;

— 11.00, Sputnik Кыргызстан — пресс-конференция «Итоги летнего турсезона в Кыргызстане и подготовка к зимнему».

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