Меня зовут Дэйв Кац, я путешественник и кинорежиссер из маленькой деревни в штате Нью-Йорк, что примерно в трехстах километрах от Нью-Йорка. В детстве очень много времени проводил на свежем воздухе, а в колледже изучал геологию.

После учебы устроился сезонным горным гидом и работал в Непале в Гималаях, Перуанских Андах, в Китае, Корее и в Сьерра-Неваде в Калифорнии. Во время сезонного затишья на работе часто сам или с друзьями возвращался на маршруты, чтобы исследовать большие горные хребты.

В 2013 году пошел по новому карьерному пути — занялся документалистикой и фотографией, в основном ориентированной на экспедиции и отдаленные места. С тех пор посетил более 85 стран на шести континентах и снял более 20 короткометражных документальных фильмов. Я никогда не был в Центральной Азии и, честно говоря, именно из-за безвизового въезда для американцев выбрал Кыргызстан как первую страну в регионе. Проехал по маршруту Бишкек — Токтогул — Арсланбоб — Ак-Тал — Сон-Куль — Нарын — Чатыр-Куль — Каракол — Чолпон-Ата — Бишкек.

— Что удивило вас в нашей стране?

— Первое, что меня удивило при аренде фургона, у которого руль с левой стороны, то, что движение в Кыргызстане правостороннее. Это было очень сложно для меня. Я провел очень мало времени в Бишкеке, но получил удовольствие, путешествуя по всему Кыргызстану. Ваша страна удивила меня множеством вещей, но особенно своими необъятными, прекрасными ландшафтами и людьми. Поразило темное ночное небо. Оно было потрясающим для снимков, а широкие открытые пространства — для полетов дрона.

Фото из личного архива Дэйва Каца. Заход солнца на озере Иссык-Куль

Кыргызстан — рай для пейзажного фотографа. Я бы с удовольствием вернулся сюда, думаю об этом с того самого дня, как уехал.

— Что в Бишкеке напоминает вам о родном городе?

— Мой родной город — это деревня с населением около 2 тысяч человек, поэтому Бишкек не напоминает мне о ней. Но во время своего путешествия по Кыргызстану я был в нескольких селах, которые напоминали мне мою деревню. Самые запоминающиеся из них находились вблизи Токтогульского водохранилища по дороге из Бишкека в Ош.

Вскоре после приземления в аэропорту Бишкека позади города я увидел горы. Я захотел как можно скорее выбраться из города и отправиться туда. Именно так я и сделал — тотчас же отправился в горы Ала-Тоо и национальный парк Ала-Арча. Там было просто потрясающе, мне очень понравилось.

— Уже есть любимое место в Бишкеке?

— Я получил удовольствие от ночной прогулки по площади Ала-Тоо. В августе погода была благоприятной для прогулок.

— Что вам нравится в национальной кыргызской кухне?

— Путешествуя, я останавливался в деревеньках, чтобы перекусить. Мне очень понравился лагман, а также обычные самсы и оромо. Я попробовал самые вкусные для меня кыргызские блюда в гостевом доме недалеко от гор в Арсланбобе.

— Какие блюдо вы боитесь даже попробовать?

— В целом я отказывался от продуктов, полученных от лошадей, таких как кумыс, хотя мне его часто предлагали. Я не употребляю алкоголь в любом его виде, поэтому мне пришлось отказаться. То же самое касается продуктов из конины.

— Что поразило вас при тесном знакомстве с местным населением?

— Кочевые традиции людей, живущих высоко в горах. В частности, в Кыргызстане меня впечатлили обширные просторы, где проживают кочевники. Иногда это очень отдаленная местность, но люди, кажется, прекрасно живут там. Для меня это было удивительно.

— Что вас разочаровало, Дэйв?

— Единственное, что разочаровало меня, то, что у меня не было достаточно времени для путешествия по Кыргызстану. Я хочу вернуться, возможно, в то же время года или чуть позже, в сентябре, и снять еще один фильм, уделяя больше внимания людям и культуре, а также фантастическим пейзажам. Я был немного разочарован, что так мало снимал в городах и селах, а также не сфотографировал национальные блюда — я был занят их поеданием.

Напоследок Дэйв очень просил поблагодарить знакомого Сергея из автопроката за отличный сервис. Спасибо, Сергей!