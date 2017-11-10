«Мои 24». Один день в кукольном мире джигитов, бабушек и домовых

Пять лет Наталья Копытова, архитектор-дизайнер по образованию, мастерит кукол. Она состоит в Гильдии кукольников и является победительницей многих конкурсов в стиле hand made. Кого только нет в ее репертуаре! Тут и ангел, и бабушка, разбивающая яйцо, и домовенок Кузя, и грустный мальчик на прогулке в саду.

Наталья говорит, что у каждой куклы должен быть характер, иначе это просто кусок пластика.

Куклы так похожи на людей

Рабочий день нашей героини начинается, как и положено, в 9.00. Хотя она трудится на дому, графика придерживается строго.

Иногда так увлекусь, что муж через стенку кричит: «Ты со своей работы скоро? Ужинать пора!» Наталья Копытова

Первое, что ударило в нос с порога: запах клея и краски. А глаза разбежались, глядя на бесчисленное множество кукол. «Вот он — настоящий рай для девочек!» — подумала я и тут же потянулась к симпатичному старичку, сидевшему верхом на трубе. «А это домовой. Он из чулок сделан. Видите?»

Фото из личного архива. Домовой

Луч солнца полоснул по нарисованному глазу, и кукла лукаво прищурилась. «У каждой есть свой характер, иначе это просто мертвый материал», — говорит Наталья.

— А как вы формируете характер? Пластик, чулки — предметы изначально неодушевленные, — спрашиваю, тыча пальцем в упитанное зеленое брюшко лягушки во фраке.

— О, это целый процесс. Иногда, чтобы смастерить одну куклу, уходит месяц. Каждый раз думаешь: вот это моя лучшая работа. А нет. В следующем человечке опять какая-то изюминка появляется. Бывает так: родилась идея, вылепил уже лицо, приготовил волосы, платье разложил, начинаешь раскрашивать и понимаешь — нет. Эта кукла не будет надевать то, что ты ей сшил, и волосы именно этого цвета ей не подходят, — улыбается собеседница.

Куклы — очень своенравные создания. Работа эта кропотливая, требует усердия, терпения и любви. Наталья Копытова призналась: прежде чем сесть за стол и начать ваять (так она называет процесс лепки кукольного туловища), нужно поймать настрой, как и в любом творчестве.

Фото из личного архива. Девушка

«Сначала наводим лоск. Вы видите, у меня нет даже намека на так называемый художественный беспорядок», — замечает, улыбаясь, Наталья.

Вопреки расхожему мнению о том, что мастерская кукольника — это склад из папье-маше, лоскутков ткани, иголок, ниток, тюбиков клея и прочих необходимых в бутафории средств, в помещении, где творит Наталья, просто хирургическая чистота.

Фото из личного архива. Веселая бабушка

«Я работаю одна и предпочитаю, чтобы в этот момент в помещении никого не было. Включаю музыку и леплю. С каждой своей поделкой я веду беседы. Шучу, смеюсь. Говорю: а вот тут у нас будет носик, а вот давай такие губки сделаем», — раскрывает маленькие секреты большого творчества мастер-кукольник.

Безымянные, но родные

Наталья не дает имен своим куклам. Она им присваивает названия. Порой это целые сюжетные композиции, и у главного героя или героини на кукольной мордахе отображается гамма эмоций.

Фото из личного архива. Восточный рай

«Вот, к примеру, бабушка бьет о сковородку яйцо, а оттуда вытекает не желток, а цыпленок. Видите, какое удивление? Или вот мальчик вышел на улицу гулять. А там дождь, сыро. Грустит. Я в каждую куклу стараюсь вдохнуть жизнь. Если это какая-то философская разработка, то готовлюсь долго, записываю мысли, только потом принимаюсь за ваяние», — говорит Наталья.

Фото из личного архива. Бабушка с цыпленком

Удивительно, но в детстве моя визави не любила играть в куклы и уж тем более никогда не думала, что станет их делать.

Моей любимой была красавица из пластмассы с длинными белокурыми кудрями. Мне ее бабушка подарила. Огромная, практически с меня тогдашнюю ростом. Вот с ней я играла. Косы ей плела, стригла. Но особого пристрастия именно к куклам у меня никогда не было. Наталья Копытова

«Ремесло кукольника освоила, когда осталась без работы. Нет, конечно, я всегда что-то делала руками. Шила, мастерила, клеила. Но вот все мои навыки воплотились именно в бутафории», — указывая на свои изделия, рассказывает Наташа.

Она искренне недоумевает, как женщина может не уметь рукодельничать. «Я не умею, к примеру. Для меня пуговицу пришить — космос просто», — честно признаюсь ей. Но, встретив изумленный взгляд собеседницы, быстро сворачиваю тему изгоев кружка «Умелые руки».

Фото из личного архива. Оле Лукойе

— Что-то не верится, что с детства вы мечтали быть архитектором, — протягиваю я.

Выяснилось, что еще ребенком Наталья грезила о совершенно другой профессии. Она хотела быть учителем музыки.

Так получилось, что после восьмого класса я не пошла в училище имени Куренкеева. Вообще две недели не подходила к фоно (так на музыкальном сленге называется фортепиано. — Прим. ИА «24.kg»), и потом как отрезало. Наталья Копытова

«Это в любой профессии так, где ты работаешь именно руками: если не садишься долго за инструмент, охота пропадает и навык теряется. Мама меня спросила тогда, куда же я пойду после школы, ведь у меня всю дорогу была одна идея — учить детей музыке», — вспоминает Наталья Копытова.

Доктор кукольных наук

Маленькая Наташа всегда любила рисовать, наверное, поэтому и вопрос выбора будущей профессии так остро не стоял. Решила поступать в КАСИ (ныне КГУСТА) на факультет архитектуры. Но от судьбы не уйдешь. На факультете появилось отдельное направление — дизайн. Наталья, не раздумывая, отправилась туда. «Так что я всегда находилась близко со своим ныне любимым делом», — говорит Наталья.

По ее словам, домашние не сразу восприняли всерьез появление в семье кукольных дел мастера. «Но постепенно привыкли. Сейчас уже никто не удивляется, когда я говорю строгим голосом, что пошла на работу, и запираюсь у себя в мастерской. Я так научилась планировать свое время, что, в принципе, хватает на все. И на уборку, и на готовку, и на детей и мужа. Супругу отдельное спасибо, что позволяет мне заниматься любимым ремеслом», — зардевшись, произносит бутафор.

Фото из личного архива. Баба-яга

Дети даже помогают маме. Дима и Даша учатся в Москве и к куклам, понятное дело, никакого отношения не имеют. Дмитрий совершенствуется в написании компьютерных программ, а Даша — будущий филолог. Правда, личность творческая. Рисует и даже пишет стихи. Печаталась в журнале «Литературный Кыргызстан», хотя изначально тяготела к математике.

А помогают они тем, что присылают фурнитуру. Здесь сложно достать качественный материал. Спасибо знакомым и друзьям, кто работает в ателье или шьет на дому. Они отдают все кусочки, что им уже не пригодятся, а у меня все в дело уходит. Наталья Копытова

«Уродливая крошка-картошка»

Наталья не считает себя кукольником экстра-класса и повторяет избитую, но очень верную истину: учиться никогда не поздно. Сожалеет, что в Кыргызстане проходит мало выставок-ярмарок кукол.

«Нас и в гильдии не так много. Многие просто шифруются, как говорится: не то чтобы стесняются своего занятия, а просто считают это скорее хобби, чем ремеслом. А мне интересно послушать мнение со стороны. Именно от коллег по цеху. Бывают очень ценные замечания», — подчеркивает Наталья.

Фото из личного архива. Пчел

Я спросила, рассматривая кукольные ряды, есть ли среди этих мальвин, принцесс, ведьм, балерин, щелкунчиков и зверушек первая работа мастера. Оказалось, что нет.

«Я ее недавно выкинула. Жаль. Надо было сохранить. Я тогда, помню, наткнулась на курсы в Интернете, и мне очень понравилось, как мастерица шила куклы из чулка. Показалось: что тут делать-то? Тут натянул, там скрепил, тут дернул и готово. Нашла капроновый чулок, сшила подушечки из ваты и давай лепить. Боже мой!... Вы даже себе представить не можете, какое это было уродство. Какая-то деформированная картошка, сдобренная пестицидами. Я смеялась до слез, глядя на это подобие куклы», — рассказывает Наталья.

Фото из личного архива. Старушки

Первый блин комом не отвратил Наталью от ремесла, а, напротив, пробудил интерес и заставил учиться. Спустя месяц из-под иглы Наташи выходили весьма сносные ежики, зайцы и добрые старушки.

Шить старушек — это то, с чего все начинают. Именно когда создают куклу из чулка. Главное, не переусердствовать в морщинах, иначе стрелка пойдет и можно выбрасывать. Это уже брак. Наталья Копытова

Она отметила, что сама учиться любит, а вот учить — нет. «Я просто не хочу никому навязывать свое видение. Ремесло кукольника слишком индивидуально, и чтобы у подмастерья появился свой почерк, нельзя копировать работы учителя, а последний не должен без конца указывать, как надо делать. Есть определенные правила, следуй им, не ленись, полюби свое дело — и все получится», — говорит Наталья Копытова.

К советам мастера прислушаться стоит, если решил вдруг посвятить себя шитью или лепке персонажей сказочного кукольного мира, которые так похожи на людей и умеют перенимать мимику своих создателей.