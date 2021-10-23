Шестеренки, платы и вдохновение. Фантастическая выставка Николая Жестовского

В Бишкеке в галерее «Дубовый парк» открылась уникальная экспозиция, погружающая зрителя в мир фантастики и киберпанка. Третья по счету выставка художника Николая Жестовского все также затягивает. Ее хочется рассматривать часами.

В интервью 24.kg автор, работающий в уникальном жанре, рассказал о вдохновении, экспериментах в искусстве и о том, что дал ему театр.

Фото 24.kg. Художник Николай Жестовский

— Действительно. В 2006 году мне посчастливилось поступить в Национальную академию художеств на факультет, открытый для образования людей из театральной сферы. Просуществовал он недолго. Буквально несколько лет. Нас выпустили человек двадцать. По профессии работает пятеро, не больше. В Русский театр драмы я попал еще студентом, в 2009-м. Начинал с бутафора-декоратора. Позже был приглашен на должность начальника декорационного цеха и художника-постановщика.

— Но ваше увлечение искусством началось не с театра и даже не с академии...

— Конечно. Как и многие художники, я с детства любил что-то делать своими руками. Рисовал, лепил, строгал из дерева. Так сложилась жизнь, что после школы пришлось работать. В академию я поступил достаточно поздно, в 31 год. До этого в 1994-м окончил курсы художника-модельера, с 1997 года занимался в студии эстетического воспитания.

Фото 24.kg. Работа художника Николая Жестовского «Дирижабль»

— Особенность художника театра и кино в том, что мы пишем декорации на сцене, и они должны хорошо смотреться на довольно большом расстоянии. Декоративность и контрастность, больше объемного и прикладного искусства.

— Навык работы с совершенно разными материалами из театра?

— Скорее, из детства. Папа был слесарем-инструментальщиком. Что-то на работе у него подсмотрел, что-то пробовал делать сам. А в театре эта тяга обогатилась.

— Какой материал для вас самый любимый?

— Дерево. Оно живое, теплое, с интересной текстурой, дающее возможность добиться множества оттенков.

Фото 24.kg. Работа художника Николая Жестовского «Пейзаж»

— Как появилось увлечение столь редкими и необычными для Кыргызстана стим- и киберпанком?

— Поначалу, лет пять назад, я увлекся флюид-артом (вид абстрактной живописи, основанный на рисовании акриловой краской. — Прим. 24.kg). Потом начал открывать для себя новые формы, материалы, жанры. Начал интересоваться более прикладными видами. Сказалась, вероятно, и детская увлеченность фантастикой.

Художников, которые работают в стимпанке и киберпанке, у нас действительно немного. Дмитрий Фильев, он уехал в Грузию, и мой коллега по театру актер Евгений Романов. Последний работает исключительно в металле. У меня больше дерева, холстов, картин. Пробуюсь и в железе, но это не так просто.

— Да что вы! Ни один рабочий будильник от моего творчества не пострадал (смеется). Что-то друзья приносят, знакомые помогают.

В ход идут любые старые поломанные вещи. Допустим, в прошлом году на выставке у меня была интересная сова, сделанная из старого миксера. В этой экспозиции есть подсвечник из дерева, которое мне принесли, чтобы я сделал черенок для кувалды. Мне стало жаль фактурную древесину, и я пустил ее на подсвечники, большую часть из которых в итоге друзьям и раздал. Один остался.

— Бывает, что это зависит от деталей, которые попадают в руки. А бывает, что листаешь картинки в интернете и благодаря им вдохновляешься интересными идеями. Находишь какой-то образ и начинаешь работать с ним.

Фото 24.kg. Работа художника Николая Жестовского «COVID-19»

— На выставке среди прочих есть очень интересная работа на злобу дня — «COVID», и в ней много зашифрованного...

— Это отражение моего мнения на тему коронавируса и связанной с ней истерии в обществе СМИ, соцсетях. По правде говоря, я не сторонник прививок и тотального ношения масок. Не отрицаю, вирус есть, и вирус опасный — косит людей со слабым иммунитетом. Но что делать? Жить-то дальше как-то надо.

— Однако на косе над картиной написано не COVID, а нечто другое...

— Да, потому что я считаю, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. — Прим. 24.kg) содержит в себе больше бизнеса и коммерции, чем медицины и здоровья.

— Какая из представленных работ нравится вам, как автору, больше всего?

— Луны, исполненные в флюид-арте, и носорог. Он получился очень живым.

Фото 24.kg. Работа художника Николая Жестовского «Луна»

— Для вас творчество — это хобби, позволяющее отвлечься от театральной работы, или что-то большее?

— В большей степени это самореализация художника. Работая над картинами, ты закладываешь в них идеи, образы, смысл, продумываешь жанр, персонажей. Допустим, серия «Египет». Она очень интересна археологически и архитектурно. Стимпанк в свою очередь дает возможность создавать очень живописных животных. Например, в носороге много деталей из жесткого диска. Орел сделан из корпусов от часов. Работая над быком, использовал проволоку и другие детали.

— Это, как мы понимаем, далеко не последняя выставка. Чем планируете удивлять зрителей в будущем?

— В задумках собрать выставку из кинетических, анимированных работ, которые будут двигаться и вращаться. Замысел непростой, но интересный и реализуемый. Благо жанры позволяют.