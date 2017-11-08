В Кыргызстане родители оценили программу подготовки к школе «Наристе»

В Министерстве образования и науки обсудили оценку родителями и учителями программы подготовки к школе «Наристе». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в министерстве состоялось обсуждение промежуточных результатов мониторинга и оценки влияния проекта Всемирного банка «Дошкольное образование в КР» по результатам выборочного исследования средних школ, включенных в данную программу (480 часов).

Так, согласно промежуточным данным анкетирования, 98,3 процента опрошенных считают, что созданы все необходимые условия в классах предшкольной подготовки (мебель, учебно-методические, демонстрационные пособия, развивающие игры). Более 95 процентов учителей прошли обучающие тренинги и удовлетворены с точки зрения полноты и качества материалов.

Учителя классов подготовки детей к школе отметили, что в начале учебного года у 75 процентов детей были значительные различия в уровне развития, у 95 процентов к концу года знания и навыки сравнялись, говорится в сообщении.

Программа подготовки детей к школе «Наристе» предусматривает также включение в образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья.