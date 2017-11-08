ГУВД установило: девушку выбросили из окна, предварительно избив

«Девушку вытолкнули в окно, предварительно избив ее», — сообщили ИА «24.kg» подробности в пресс-службе ГУВД Бишкека.

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Ранее сообщалось, что 2 ноября примерно в 5.45 в 6-м микрорайоне Бишкека с 4-го этажа выпала девушка. С тяжелыми травмами ее доставили в реанимацию БНИЦТО.

По информации ГУВД, пострадавая К.К, 1995 года рождения, в компании своей подруги М.Л. и молодого человека С.Т. распивали спиртные напитки в одной из квартир. В ходе словесной перепалки подруга толкнула девушку, и та выпала из окна. Установлено, что перед этим мужчина избил пострадавшую.

Возбуждено уголовное дело по статье 104 часть 2 пункт 5 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений» УК КР. Назначены все необходимые экспертизы. Следствие продолжается. Подозреваемые водворены в СИЗО.