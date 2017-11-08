15:49
+12
USD 69.19
EUR 80.59
RUB 1.18
Общество

ГУВД установило: девушку выбросили из окна, предварительно избив

«Девушку вытолкнули в окно, предварительно избив ее», — сообщили ИА «24.kg» подробности в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Читайте по теме
В Бишкеке с четвертого этажа выпала девушка

Ранее сообщалось, что 2 ноября примерно в 5.45 в 6-м микрорайоне Бишкека с 4-го этажа выпала девушка. С тяжелыми травмами ее доставили в реанимацию БНИЦТО.

По информации ГУВД, пострадавая К.К, 1995 года рождения, в компании своей подруги М.Л. и молодого человека С.Т. распивали спиртные напитки в одной из квартир. В ходе словесной перепалки подруга толкнула девушку, и та выпала из окна. Установлено, что перед этим мужчина избил пострадавшую.

Возбуждено уголовное дело по статье 104 часть 2 пункт 5 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений» УК КР. Назначены все необходимые экспертизы. Следствие продолжается. Подозреваемые водворены в СИЗО.
Ссылка:
просмотров: 236
Версия для печати
Материалы по теме
Представители партии «Ата Мекен» опасаются за жизнь Омурбека Текебаева
Обвиняемого в убийстве кыргызстанца экстрадируют из России
15 лет тюрьмы — приговор отставному милиционеру за убийство
Обвинение просит для милиционера, обвиняемого в убийстве, 15 лет тюрьмы
В милиции Каракола рассказали историю об избитом мужчине и о том, кто его пытал
Основатель Wikileaks ищет убийц автора расследований «панамского досье»
Отставной милиционер рассказал суду, почему убил свою подругу
Верховный суд оправдал Кадыра Досонова, обвиняемого в убийстве полковника МВД
В суд по делу о тройном убийстве в Киргшелке не пришли свидетели. Из-за выборов
Мальчика избил отец, но обвинили милиционеров
Популярные новости
Уволены шесть главврачей в&nbsp;Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым Уволены шесть главврачей в Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым
На&nbsp;Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по&nbsp;двум статьям&nbsp;УК На Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по двум статьям УК
Кыргызстан обвинили в&nbsp;контрабанде оружия Кыргызстан обвинили в контрабанде оружия
Казахстан намерен усилить контроль на&nbsp;границе с&nbsp;Кыргызстаном Казахстан намерен усилить контроль на границе с Кыргызстаном
Бизнес
Внимание: Офисы&nbsp;О! и&nbsp;магазины O!Store работают без выходных Внимание: Офисы О! и магазины O!Store работают без выходных
Бесплатная страховка на&nbsp;смартфон для клиентов О!Store Бесплатная страховка на смартфон для клиентов О!Store
Подключи Mega iTV и&nbsp;получи месяц бесплатного просмотра! Подключи Mega iTV и получи месяц бесплатного просмотра!
Долгожданные победители акции &laquo;Выиграйте мечту!&raquo; от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Долгожданные победители акции «Выиграйте мечту!» от сети АЗС «Газпромнефть»