Что для вас дни истории и памяти предков?

В Кыргызстане впервые отмечают дни истории и памяти предков. По инициативе президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева памятной дате уделили целых два дня — 7 и 8 ноября.

Некоторые красные дни календаря не имеют для кого-то особой смысловой нагрузки. Главное — «на работу не ходить». А чем для вас являются эти знаменательные дни — истории и памяти предков? С таким вопросом ИА «24.kg» обратилось к своим респондентам.

Александр Кацев, завкафедрой международной журналистики КРСУ, доктор филологических наук, профессор:

— Международный скандал, как правило, возникает из-за темноты сторон или плохого объяснения позиции той стороны, которую не понимают. 1916 год и события, произошедшие в 1916-м, — это не только дело русских и кыргызов. Восстание 1916-го — это трагедия всех народов, населяющих Центральную Азию.

Опубликовано большое количество исторических материалов. Литературовед, историк Юрий Тынянов говорил: «Есть документы парадные, а есть эпохи вообще без документов, и их надо домысливать».

Для того чтобы снять все предрассудки, мы создали на кафедре книгу — «Художественный слепок трагедии 1916 года центральноазиатских литераторов». И когда ты читаешь тех, у кого близкие на перевале остались, тех, кто дошел до Китая, ты понимаешь, что это была трагедия всех народов.

Может, название даты немного надо было подкорректировать, но то, что она отпечаталась в истории всех народов, живущих на этой земле, это несомненно.

Мы ленивы и не любопытны, плохо знаем свою историю, и, может быть, эта красная дата календаря позволит иначе посмотреть на свою историю. Ибо без знания истории ты становишься манкуртом. Александр Кацев

Несколько лет назад ко мне приходили корреспонденты. Был юбилей Тоголока Молдо. Я им рассказал о нем, о тех, кто переводил его творчество, а потом предложил сходить на улицу и спросить, кто такой Тоголок Молдо. Уверен, предположил я, вам скажут, что это улица. Через 20 минут они вернулись и спросили, откуда я это знал. Мы плохо знаем свою историю. Поэтому думаю, что учреждение памятной даты подвигнет к активному изучению истории.

Абдыганы Эркебаев, экс-президент НАН КР:

— Эти дни для бывшего Союза, в том числе и для Кыргызстана, — значимая дата. Я всегда благодарен великому Октябрю за то, что он спас кыргызский народ от геноцида и создал все необходимые условия для нашего возрождения. В целом я отношусь к Октябрьской революции очень положительно.

Конечно, было и много негативного (классовая борьба, ликвидация богатых, самого цвета кыргызской интеллигенции). К сожалению, нынешняя молодежь об этих вещах мало знает. В этом есть и наша вина, нашей системы образования. Молодежь должна быть цивилизованной, свободной, но при этом знать свою историю, как положительные ее моменты, так и негативные.

— Как, на ваш взгляд, сегодня преподают историю в школах и вузах страны?

— В целом у нас система образования, благодаря советской, была достаточно развитой. Слава богу, она сохраняется, но качественная сторона отстает, особенно в плане материально-технической оснащенности. Это зависит уже от экономического состояния нашего государства. Я считаю, что молодежь должна в первую очередь сама стараться учиться. Никто никому на серебряном блюдце ничего не принесет.

Дмитрий Ложников, шеф-редактор «Пятого канала»:

— Лично меня указ президента не удивил. Просто потому, что я в течение нескольких лет внимательно изучал историю. В Кыргызстане в XX веке очень четко прослеживается логика исторических событий. Кровавый ужас 1916 года, затем Октябрьская революция, которая не только восстановила справедливость и вернула кыргызских беженцев на родину, но и дала реальную возможность восстановить государственность кыргызов.

И этой возможностью успешно воспользовались отважные люди — Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбеков, Иманалы Айдарбеков и другие. Они же позже заплатили за это своей жизнью. В этом тоже была историческая логика, жуткая и несправедливая. Но благодаря им Кыргызстан появился на карте как суверенная союзная республика. Если бы не они, не было бы Кыргызстана. И их роль в истории должна быть значительно усилена. Так же, как и роль Октябрьской революции.

Поэтому меня и не удивило предложение президента объявить двойной праздник. Но при этом меня взбесила трактовка указа со стороны отдельных российских СМИ, которые не сочли нужным внимательно прочитать текст и в итоге исковеркали его до неузнаваемости. Дмитрий Ложников

Другой вопрос: не слишком ли много в нашем календаре красных дней? Думаю, слишком много...

Айнура Арзыматова, доктор исторических наук, профессор, завкафедрой всеобщей истории КНУ:

— Для меня это история моей страны, Советского Союза, в котором выросли и получили образование я и мое поколение.

Три события — 1916 год, Октябрьскую революцию и 1937 год сделали по смыслу единым праздником. Хотя это нисколько не праздник, а дань исторической памяти. Я приветствую это. Надо, чтобы мы имели свою историческую память.

1916 год — это большая трагедия. Я не считаю, что это была национально-освободительная борьба, кыргызы не выступали за выход из состава Российский империи. Это была просто борьба за выживание, за землю. Они просто хотели, чтобы им дали землю наравне с русскими переселенцами.

Великая Октябрьская революция имела для кыргызов очень большое значение, потому что она спасла их от физического вымирания. Большинство-то убежали в Китай. И когда в феврале 1917-го услышали, что в России скинули белого царя, они, воодушевленные, стали возвращаться на Родину. Но возглавляющий временное правительство Керенский дал указ не пускать бывших беженцев. И они, бедные, стояли на границе с Китаем, еще половина погибла от холода. Лишь когда победила Октябрьская революция, Ленин дал указ открыть границу и пустить кыргызов на свою родину.

Во—вторых, революция дала кыргызам государственность, территорию, 100-процентная образованность была, культура. Кыргызский народ этого не забудет. В Кыргызстане до сих пор не уничтожены памятники Ленину.

— В Балыкчи, кстати, накануне дней истории на центральной площади демонтировали памятник.

— Это убрал чиновник, а народ-то выступил против. Да, убрали с центральных площадей, но не уничтожаем.

А 1937 год — это уже издержки тоталитаризма. Это черное пятно в истории нашей страны.