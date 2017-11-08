Дело по украденным из дома адвоката Омурбека Текебаева документам не возбудили

Дело по украденным из дома адвоката Омурбека Текебаева документам должны возбудить следователи Первомайского РОВД, куда Канат Хасанов подал заявление, но в ГУВД ИА «24.kg» сообщили, что пока оценка происшествию не дана. Заявление лишь принято к рассмотрению.

Канат Хасанов утверждает, что у него украли не просто какие-то бумаги, а копии его выступления в прениях в Первомайском районном суде по делу бывшего депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова 16 августа, предъявленного обвинения и приговоры судов первой и второй инстанций.

«Кому они могли понадобиться, непонятно. Может быть, из-за папочки взяли? Они в такой красивой папке хранились», — сказал Канат Хасанов.

Он не уверен, что милиция найдет грабителей. «Вместо того, чтобы возбудить дело и начать поиск подозреваемых, установить их хотя бы, начали почему-то допрос с моего окружения», — отметил Канат Хасанов.

Канат Хасанов - один из адвокатов Омурбека Текебаева, осужденного судом за коррупцию.

Следователи должны принять решение о возбуждении уголовного дела сегодня.