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Общество

Подробности ДТП на проспекте Чингиза Айтматова: погибли пять человек

В Главном управлении патрульной милиции МВД рассказали подробности страшной автоаварии, которая произошла сегодня утром в Бишкеке.

По данным ведомства, примерно в 4.30-5.00 на проспекте Чингиза Айтматова недалеко от улицы Горького (напротив торгового центра «Азия молл») произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

По предварительным данным, автомобиль марки «Тойота Камри» темного цвета задел машину марки «Тойота Витц», которая двигалась впереди. После столкновения «Тойота Камри» вылетела на встречную полосу движения, где в это время в противоположном направлении двигалась машина также марки «Тойота Камри» светлого цвета. Произошло еще одно столкновение, после чего первая «Тойота Камри» загорелась.

По данным патрульной милиции, на месте ДТП погибли пять человек, еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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