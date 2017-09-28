В США умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер

На 92-м году жизни умер основатель легендарного и самого популярного в мире мужского журнала Playboy Хью Хефнер. Об этом написали в опубликованном в Twitter сообщении издания.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) 28 сентября 2017 г.

Хефнер считался культовой фигурой в США, журнал Playboy он основал еще в 1953 году. В компании Playboy Enterprises сообщили, что он скончался от естественных причин в своем доме The Playboy Mansion в окружении близких ему людей.

«Мой отец жил исключительной жизнью как виртуоз средств массовой информации и культуры и человек, который стоял за одними из самых значительных социальных и культурных движений современности — в защите свободы слова, гражданских прав и сексуальной свободы. Он определил образ жизни и характер, который лег в основу бренда Playboy — одного из самых узнаваемых и устойчивых в истории», — заявил в разговоре с People креативный директор Playboy Enterprises, сын Хью Хефнера Купер.

Первый выпуск Playboy вышел в декабре 1953 года тиражом 70 тысяч экземпляров с Мэрилин Монро​ на обложке. Деньги на издание первого номера Хефнеру пришлось занимать, в том числе у своей матери. С тех пор Playboy завоевал популярность мужской аудитории почти по всему миру. Журнал издается более чем в трех десятках стран.

В журнале с момента его основания печатались, помимо журналистов, и известные писатели, например, Хантер С. Томпсон, Джон Апдайк, Ян Флеминг, Габриель Гарсиа Маркес, Джек Керуак и Курт Воннегут.