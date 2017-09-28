Суд Исаева. Протоколы допроса двух свидетелей абсолютно одинаковы

На судебном процессе по делу Канатбека Исаева адвокат подсудимого Бакыт Осмоналиев попросил судью Абдуразака Боромбаева обратить внимание на то, что протоколы допроса двух свидетельниц, работниц библиотеки города Токмака, абсолютно одинаковы. Вплоть до точек и запятых.

Как выяснилось, женщин вместе допрашивали в Государственном комитете национальной безопасности.

Сотрудница библиотеки Надежда Беспалова рассказала на суде, что их не предупредили о том, что здание продается.

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«К нам приехали, сказали, что надо загружать и перевозить книги. За два дня нас перевезли на второй этаж другого здания. Да, здание было аварийным, но не настолько, чтобы его сносить. Полы были добротные, крыша не протекала, мы поддерживали его косметическими ремонтами», — сказала свидетель.

Заведующая детским отделением центральной библиотеки Татьяна Канышарова рассказала, что для того, чтобы перевезти библиотеку, мэрия отправила грязную машину. Из-за небрежной загрузки и выгрузки пострадал книжный фонд.

Напомним, Канатбек Исаев обвиняется в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконной передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании.

Вместе с Канатбеком Исаевым на скамье подсудимых оказались владелец подрядной компании Бактыбек Асыгалиев, экс-вице-мэр Болот Имамадиев, бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Мирлан Эсенбеков, акционер частной компании Любовь Чудинова, сотрудник мэрии Сейталиев и директор ЗАО «Торговый центр «Токмок» Каныбек Аблабеков.

Канатбек Исаев обвиняется в коррупции.