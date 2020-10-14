Спикеру и премьеру напомнили, что они были фигурантами уголовных дел

В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит заседание депутатов Жогорку Кенеша.

Нардепы рассматривают кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра.

Депутат Мыктыбек Абдылдаев напомнил спикеру Канату Исаеву и премьеру Садыру Жапарову об уголовных делах, возбужденных в отношении них.

«У нас парадокс получается — премьер и спикер фигуранты уголовных дел. Общественности может это стать непонятным. Уголовное дело в отношении спикера по одному эпизоду прекратили за истечением срока давности. Садыр Жапаров тоже еще не оправдан», — сказал Мыктыбек Абдылдаев.

Садыр Жапаров ответил, что он не является осужденным, поскольку Верховный суд вернул его дело на новое рассмотрение.

Спикер Канатбек Исаев заявил, что решением суда его оправдали в связи с отсутствием состава преступления.