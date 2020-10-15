12:23
USD 79.68
EUR 93.53
RUB 1.03
Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Спикер Жогорку Кенеша Канатбек Исаев призывает президента не уходить в отставку

Торага парламента Канат Исаев призвал президента Сооронбая Жээнбекова не уходить в отставку. Об этом он заявил 24.kg.

По его словам, ситуация в стране очень тревожная. Истекает срок полномочия шестого созыва, правительство во главе с Садыром Жапаровым только приступило к исполнению своих обязанностей. На днях ЦИК объявит новые выборы в Жогорку Кенеш — проводить их в условиях нестабильности чревато необратимыми последствиями.

На сегодня единственным источником легитимной власти остается президент. Он не должен сейчас слагать полномочия. Это неправильно и может спровоцировать новый виток беспорядков.

Канатбек Исаев

Он добавил, что нельзя свои личные интересы ставить выше интересов государства.

Беспорядки в Кыргызстане начались после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными. Митингующие освободили политических заключенных, в том числе Садыра Жапарова. Позже большая часть из них водворена вновь в камеры. Садыра Жапарова парламент со второй попытки утвердил на пост главы кабмина. Президент Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку, но после того, как будут проведены выборы в Жогорку Кенеш и объявлены новые президентские.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/169383/
просмотров: 3817
Версия для печати
Материалы по теме
К переговорам об отставке президента присоединились Кулов, Текебаев и Отунбаева
В Бишкеке у гостиницы «Иссык-Куль» собралось около тысячи сторонников премьера
Спикеру и премьеру напомнили, что они были фигурантами уголовных дел
Сооронбай Жээнбеков просит парламент рассмотреть вопрос по Садыру Жапарову
Канат Исаев: Мы не должны уходить от парламентской формы правления
Спикер рассказал о первоочередных задачах парламента
Алтынбек Сулайманов инициирует поправки в избирательное законодательство
Новым спикером Жогорку Кенеша стал Канатбек Исаев
Канат Исаев выступает против отставки президента Сооронбая Жээнбекова
Канат Исаев ушел от ответа, будет ли он участвовать в новых выборах в парламент
Популярные новости
Еще один депутат заявляет о&nbsp;нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером Еще один депутат заявляет о нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером
Где милиция? Часть митингующих со&nbsp;Старой площади направилась к&nbsp;госрезиденции Где милиция? Часть митингующих со Старой площади направилась к госрезиденции
Заявления Садыра Жапарова&nbsp;&mdash; это правовая анархия Заявления Садыра Жапарова — это правовая анархия
Садыр Жапаров провел первое совещание и&nbsp;раздал поручения. Выполнять некому Садыр Жапаров провел первое совещание и раздал поручения. Выполнять некому
Бизнес
Переводите на&nbsp;карты VISA других банков в&nbsp;мобильном банкинге &laquo;Бакай Банка&raquo; Переводите на карты VISA других банков в мобильном банкинге «Бакай Банка»
Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею &laquo;Поймай удачу&raquo; Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею «Поймай удачу»
Интернет, ТВ&nbsp;и&nbsp;облачное хранилище в&nbsp;твоем смартфоне: новые тарифы от&nbsp;MegaCom Интернет, ТВ и облачное хранилище в твоем смартфоне: новые тарифы от MegaCom
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
15 октября, четверг
12:09
К переговорам об отставке президента присоединились Кулов, Текебаев и Отунбаева К переговорам об отставке президента присоединились Кул...
12:00
Нехватка инсулина. Каждый год на волоске от катастрофы
11:38
В Бишкеке у гостиницы «Иссык-Куль» собралось около тысячи сторонников премьера
11:37
Убийство в Нижней Ала-Арче. Смерть девушки заказала соперница
11:30
Спикер Жогорку Кенеша Канатбек Исаев призывает президента не уходить в отставку