Спикер Жогорку Кенеша Канатбек Исаев призывает президента не уходить в отставку

Торага парламента Канат Исаев призвал президента Сооронбая Жээнбекова не уходить в отставку. Об этом он заявил 24.kg.

По его словам, ситуация в стране очень тревожная. Истекает срок полномочия шестого созыва, правительство во главе с Садыром Жапаровым только приступило к исполнению своих обязанностей. На днях ЦИК объявит новые выборы в Жогорку Кенеш — проводить их в условиях нестабильности чревато необратимыми последствиями.

На сегодня единственным источником легитимной власти остается президент. Он не должен сейчас слагать полномочия. Это неправильно и может спровоцировать новый виток беспорядков. Канатбек Исаев

Он добавил, что нельзя свои личные интересы ставить выше интересов государства.

Беспорядки в Кыргызстане начались после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными. Митингующие освободили политических заключенных, в том числе Садыра Жапарова. Позже большая часть из них водворена вновь в камеры. Садыра Жапарова парламент со второй попытки утвердил на пост главы кабмина. Президент Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку, но после того, как будут проведены выборы в Жогорку Кенеш и объявлены новые президентские.