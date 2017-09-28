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Общество

Суд Исаева. Свидетель заявил, что снесенное здание не было аварийным

На судебном процессе по делу Канатбека Исаева в Первомайском районном суде Бишкека свидетель Николай Алимов заявил, что проданное, а затем снесенное здание библиотеки не было аварийным.

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На тот момент свидетель работал ведущим инженером городского отдела архитектуры. По его словам, по запросу финполиции он выехал на объект, чтобы визуально изучить его и сделать заключение.

«Согласно моему заключению, здание было аварийным всего лишь на 35 процентов. Это значит, что его можно было эксплуатировать. Его состояние в целом было удовлетворительным. На момент моего изучения в здании были работники библиотеки, стеллажи с книгами и посетители. До меня заключение делал Жанузаков, который признал здание аварийным на 85 процентов», — рассказал Николай Алимов.
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