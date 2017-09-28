Суд Исаева. Свидетель заявил, что снесенное здание не было аварийным

На судебном процессе по делу Канатбека Исаева в Первомайском районном суде Бишкека свидетель Николай Алимов заявил, что проданное, а затем снесенное здание библиотеки не было аварийным.
На тот момент свидетель работал ведущим инженером городского отдела архитектуры. По его словам, по запросу финполиции он выехал на объект, чтобы визуально изучить его и сделать заключение.
«Согласно моему заключению, здание было аварийным всего лишь на 35 процентов. Это значит, что его можно было эксплуатировать. Его состояние в целом было удовлетворительным. На момент моего изучения в здании были работники библиотеки, стеллажи с книгами и посетители. До меня заключение делал Жанузаков, который признал здание аварийным на 85 процентов», — рассказал Николай Алимов.