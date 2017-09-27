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Общество

Реконструкция парка имени Сатылганова в Оше обойдется в 100 миллионов сомов

Реконструкция парка имени Сатылганова в городе Ош обойдется примерно в 100 миллионов сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник управления капительного строительства мэрии южной столицы Шукурали Мадаминов.

По его словам, в 2017-м выделено 20 миллионов сомов. В рамках реконструкции планируется отремонтировать туалеты, освещение, ирригацию, заменить брусчатку, обновить малые архитектурные формы, скамейки.

«Тендеры объявляем по отдельности, накануне объявили конкурс на строительство входной арки на 5 миллионов сомов. В 2018 году будем отмечать 100-летие парка, в честь праздника откроем его обновленным. Парк имени Раззакова тоже отремонтировали, в конце сентября состоится открытие», — сказал Шукурали Мадаминов.
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