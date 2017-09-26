27 сентября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00-18.00 — жилой городок «Красный Строитель», улицы Суюмбаева, Жуковского, Куренкеева, село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Подгорная), жилмассив «Дордой»;

9.30-18.00 — улицы Ташкентская, Профессора Зимы, Коенкозова, Т.Молдо, Исанова, проспект Жибек Жолу;

13.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шабдан, Арча, Садыбакасова, Ак-Кайын, Арча-Бешик);

9.00-12.00 — улицы Орозова, Джамгерчинова, Обская, Кайназаровой, Лумумбы, переулок Гатчинский;

9.00-17.00 — проспект Чуй, 172.

В Чуйской области:

9.00–17.00 — села Горная Маевка, Кой-Таш, Кызыл-Бирдик, Прохладное, Ленинское (район «Бакай», улицы Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная), Луговое (район малой ГЭС, улица Алма-Атинская), Манас (улица Степная), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Четинде, Гагарина, Береговая, Токтогула, кошары), Военно-Антоновка (улицы Красноармейская, Кирова).

8.00–17.00 — села Кашка-Баш (улицы Садовая, Новая, Новостройка), Орок (улицы Проектируемая, 2-я Кавказская, Орокская, Шарбашатская, Молодежная), Городская Селекция (улицы Парковая, Кипкалова, Плодоовощная, Ала-Арчинская).

В Иссык-Кульской области:

7.00–18.00 — села Бостери, Темировка, Орто-Токой, Тору-Айгыр, Ак-Олон, Ананьево, Тогуз-Булак, Темир-Канат, Конур-Олон, Каджи-Сай, Кайырма-Арык, Кара-Кыз, Джергез, Ичке-Джергез, Раздольное, Боз-Учук, Энчилеш, Ак-Булак, Ак-Булун, Зындан, Советское, Соколовка, Теплоключенка, города Балыкчи (улицы Фрунзе, Озерная, Октябрская, Ананьева), Каракол (улицы Туркестанская, Пролетарская, Салиева, Крутикова, Ленина, Масалиева, Жамансариева, Чичерина, Ахунбаева, Алыбакова, Абдрахманова и пгт Пристань).

В Ошской области:

9.00–17.00 — город Ош (микрорайоны «Ак-Тилек», «Джаны-Турмуш», «Учар»), сельские управы Барын, Ак-Чабуу, Кырк-Кол, Джатан, Ата-Мерек, Осор, Калдай, Перевал, Джилалды,

В Баткенской области: