Верховный суд признал виновным в пытках начальника ИВС Джалал-Абадского РОВД

Верховный суд оставил в силе приговор областного Джалал-Абадского суда в отношении начальника ИВС Джалал-Абадского РОВД Ислама Шералиева. Об этом ИА «24.kg» сообщили юристы потерпевшего гражданина Узбекистана Нодирбека Абдурахимова.

По их словам, сам обвиняемый намерен отозвать свою надзорную жалобу.

Летом 2015 года милиционеры ГОВД Джалал-Абада задержали гражданина Узбекистана Нодирбека Абдурахимова. Ему инкриминировали контрабанду и незаконное пересечение границы и поместили в ИВС ОВД. Там, по его словам, он систематически подвергался пыткам со стороны сотрудников милиции.

Суд первой инстанции оправдал подследственного, не найдя в его действиях состава преступления. Вторая инстанция приговорила начальника ИВС к штрафу в 300 тысяч сомов. Сторона обвиняемого обжаловала приговор в Верховном суде.