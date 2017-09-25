Боб Вуунг: Добрые дела может сделать каждый

На северной окраине Бишкека, в селе под названием ГЭС-5, работает детский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Максат». Сегодня здесь праздник.

Чтобы не угас луч жизни

Поводом для радости послужило официальное открытие так называемой сенсорной комнаты.

Как рассказала врач-реабилитолог центра Гульнара Койкелова, это помещение для релаксации, которое оказывает на детей успокаивающее и тонизирующее действие.

Фото ИА «24.kg». Стена со светящейся картинкой

«Оно предназначено для детей с неврологическими патологиями. Ведь очень многие их них страдают гиперактивностью, агрессивностью, неврозоподобными нарушениями», - рассказала она.

В здании центра много солидных гостей, среди которых выделяется небольшого роста бритоголовый мужчина в сером кимоно. Собственно, он-то и создал повод для праздника.

Фото ИА «24.kg». Разрезание красной ленты на открытии сенсорной комнаты в РЦ «Максат»

Это Боб Вуунг - буддийский монах из южной Кореи. На собранные монастырями своей страны деньги он заказал в России оборудование для сенсорной комнаты стоимостью почти $10 тысяч.

- Любовь и забота лечат детей и освещают их души. Я буду молиться, чтобы луч жизни этих детей не угас, - сказал Боб Вуунг, выступая на церемонии открытия сенсорной комнаты.

Впрочем, в хорошем деле у него нашлись помощники: задуманное монахом из далекой Кореи стало возможным при содействии благотворительного фонда «Жаш канат», возглавляемого Розой Турдуматовой.

Также на церемонии буддийский монах передал сертификат на 200 тысяч сомов. Сертификат с подобной суммой будет вручаться ежегодно.

Зона релакса: мелочей нет

Сенсорная комната довольно просторная. В специально затемненном помещении звучит расслабляющая музыка, на одной стене за стеклом, словно в аквариуме, пузырится вода, лаская слух приятным и мягким журчанием, а небольшой бассейн в углу заполнен пластиковыми шариками - здесь играет детвора.

Сенсорная комната – это современная технология психологической работы для релаксации, адаптации, снятия напряжения и избавления от стресса.

Атмосфера успокаивает настолько, что некоторые гости даже подшучивали: мол, хорошо бы отдохнуть и самим.

Кажется, что создать такую комнату проще простого. Но, как рассказали специалисты, здесь все продумано до мелочей - и характер музыки, и даже скорость движения пузырьков за стеклянной стенкой. При этом они регулируются.

Фото ИА «24.kg». Общий вид сенсорной комнаты

- Если ребенок гиперактивный, ему ставится медленная музыка и понижается скорость движения пузырьков, чтобы его расслабить. Если же воспитанник, наоборот, медлителен, то ему ставят более ритмичную музыку и увеличивают скорость движения пузырьков, чтобы его активизировать, - рассказали врачи реабилитационного центра.

Милосердие требует усердия

Как рассказал сердобольный монах, впервые он услышал о Кыргызстане еще в 1993 году. Тогда ему посоветовали посетить страны Средней Азии и рассказать ее жителям о буддизме.

- В первый же свой визит я увидел, что здесь очень много детей, которым нужны помощь и поддержка, - рассказал гость из Страны утренней свежести.

В Кыргызстане Боб Вуунг давно ведет благотворительную деятельность и каждый год оказывает помощь центру «Максат».

Но, как объяснил сам Боб Вуунг, он не ограничивает свою миссию лишь помощью детям. Судя по его словам, он также вдохновляет всех помогать друг другу.

- Я бы хотел пожелать жителям Кыргызстана, чтобы они помогали друг другу, были милосердными. Сделать хорошее дело может сделать любой из нас, - сказал монах.