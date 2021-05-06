Чиновники Таджикистана извинились и заменили фото, сделанные в сожженном Максате

Комитет чрезвычайных ситуаций Республики Таджикистан извинился за использование фотоиллюстрации, которую сделал журналист из Кыргызстана в сожженном селе Максат Баткенской области.

«Приносим свои извинения за неточность в иллюстрации к публикации, размещенной на сайте 3 мая 2021 года. Фотография, действительно, принадлежала кыргызскому агентству Kloop и была сделана их журналистом на кыргызской территории», — говорится в сообщении.

Ранее к пресс-релизу чиновников, в котором говорится, что во время конфликта в селе Овчикалъача Бобожон Гафуровского района и сообществах Сурх, Воруз, Чорку города Исфары Согдийской области в общей сложности сгорели 14 жилых домов, была прикреплена фотография. На ней разрушенный дом.

Это фото было сделано оператором кыргызстанского портала Kloop Хамидулло Узаковым 2 мая в селе Максат Лейлекского района Баткенской области. Дом принадлежал кыргызстанцу Назимбаю. Жилище сожгли в ночь на 30 апреля.