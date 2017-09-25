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Общество

Суд Исаева. Свидетель рассказала, что землю никто не продавал

На судебном процессе по делу бывшего мэра города Токмака Канатбека Исаева депутат городского кенеша Роза Машалаева рассказала, что участок, на котором построено здание центрального рынка и который, по версии следствия, был передан Исаевым и другими чиновниками мэрии из муниципальной собственности в частную, не мог быть продан.

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«Земля так и осталась городской. Ее никто не продавал, да и не мог продать. Частная компания на городской территории построила здание, 30 процентов акций которого принадлежит рынку. Это был бы выгодный для Токмака проект. А в действующем рынке у города нет доли. А автостанция — единственное действующее предприятие, за счет которого живет город. И вкладывать деньги на его перемещение тоже для города было бы выгодно. Да и в городе был бы порядок, если бы его переместили из центра», — заявила Роза Машалаева.

Напомним, Канатбек Исаев обвиняется в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконной передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании.

Вместе с Канатбеком Исаевым на скамье подсудимых оказались владелец подрядной компании Бактыбек Асыгалиев, экс-вице-мэр Болот Имамадиев, бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Мирлан Эсенбеков, акционер частной компании Любовь Чудинова, сотрудник мэрии Сейталиев и директор ЗАО «Торговый центр «Токмок» Каныбек Аблабеков.

Канатбек Исаев обвиняется в коррупции.
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