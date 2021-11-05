Бишкекчанина насильно посадили в машину и увезли. В УВД рассказали об инциденте

На днях в интернете опубликовали видео, где парня насильно посадили в машину и увезли. Он просил о помощи, обращался к прохожим, звал родителей.

В УВД Ленинского района рассказали подробности инцидента. Выяснилось, что парень является свидетелем по делу о краже и его таким образом принудительно доставляли в милицию.

Уточняется, что с заявлением в УВД обратилась гражданка Ы.А. Она просила принять меры в отношении неизвестных, которые украли у нее мобильный телефон марки Redmi Note 9 стоимостью 18 тысяч сомов.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Кража» УК КР. Милиционеры установили свидетеля происшествия — 18-летнего А.Н. Его приглашали на допрос, но он игнорировал повестки и отказался приходить в милицию. Следователь дал поручение о принудительном приводе», — сообщили в УВД.

В милиции рассказали, что А.Н. не подчинялся законным требованиям милиционеров, отказывался проехать в отделение для дачи показаний.

«Молодой человек громко кричал, что его якобы в чем-то подставили. Он был доставлен в УВД Ленинского района и после проведения следственных действий отпущен домой. Расследование по факту кражи продолжается», — пояснили в ведомстве.