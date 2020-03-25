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Общество
Сюжет: Дело Дуйшенбека Зилалиева

Дело Зилалиева. Все свидетели отказались являться на процесс из-за коронавируса

В Первомайском районном суде Бишкека сегодня должно было продолжиться судебное разбирательство по делу о незаконном обогащении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

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Однако свидетели по делу отказались являться на процесс. Об этом 24.kg сообщила адвокат обвиняемого Таалайгуль Токтакунова. По ее словам, разбирательство перенесли на 1 апреля.

Напомним, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьера незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.

Отметим, что судебные органы продолжают работать в штатном режиме, несмотря на чрезвычайное положение в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и трех районах Ошской и Джалал-Абадской областей. Такое решение продиктовано спецификой и особенностью работы судебной ветви власти, объяснили в Верховном суде КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148003/
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