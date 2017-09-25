Суд Исаева. Свидетель не понимает, почему тендер выиграла фирма Асыгалиева

На судебном процессе по делу Канатбека Исаева свидетель Джоробай Мадалиев, с 2004 по 2011 год занимавший должность замначальника УМС мэрии города Токмака, рассказал, что тендер на строительство городских объектов, по его мнению, должна была выиграть компания УСМ-4. Однако по результатам голосования депутатов горкенеша выиграла фирма «Азия Строй Сапат».

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«УСМ-4 — хорошая фирма с мощной техникой. И с документами у них всегда все в порядке. Но и фирма Асыгалиева соответствовала всем требованиям. А вообще, в связи с возрастом я многого не помню. Все-таки с тех пор прошло уже 8 лет», — сказал Джоробай Мадалиев.

Вместе с Канатбеком Исаевым на скамье подсудимых оказались владелец подрядной компании Бактыбек Асыгалиев, экс-вице-мэр Болот Имамадиев, бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Мирлан Эсенбеков, акционер частной компании Любовь Чудинова, сотрудник мэрии Сейталиев и директор ЗАО «Торговый центр «Токмок» Каныбек Аблабеков.

Канатбек Исаев обвиняется в коррупции.