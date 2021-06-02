Исчезновение Орхана Инанды. Милиция устанавливает и допрашивает свидетелей

Начальник ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев принял митингующих преподавателей и родителей учеников образовательного учреждения «Сапат». Об этом сообщили в ГУВД столицы.

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По его данным, в ходе беседы они получили ответы на интересующие их вопросы, выразили надежду на скорейшее нахождение Орхана Инанды.

«По факту похищения Орхана Инанды приказом главы столичной милиции создали следственно-оперативную группу из числа наиболее опытных следователей и оперативников УВД Октябрьского района и ГУВД столицы. Разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел, назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются и допрашиваются свидетели, а также возможные очевидцы», — заключили в ведомстве.

Отметим, что в Бишкеке возле Дома правительства сегодня проходил митинг сторонников пропавшего Орхана Инанды. На акции протеста собралось около 200 человек. Они требуют, чтобы власти предоставили им информацию о местонахождении Орхана Инанды.

Напомним, о местонахождении Орхана Инанды неизвестно с 31 мая. Он последний раз выходил на связь в тот день примерно в 18.00. В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Международное образовательное учреждение «Сапат» просит помочь в его поисках. Президент Садыр Жапаров также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По данным МВД, в рамках материалов досудебного производства создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативников ведомства, ГУВД столицы и УВД Октябрьского района, разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел, ведутся все необходимые следственные действия и разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина Орхана Инанды.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».