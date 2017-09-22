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Общество

Военные из одного региона Кыргызстана в другой перелетят за 1,5 часа

В августе  Военно-воздушные силы Кыргызстана получили новую авиационную технику (два военно-транспортных самолета) в рамках безвозмездной помощи от России.

Генштаб сообщает, что кыргызстанские авиаторы уже совершили облеты всех аэропортов в КР  — Манас, Ош, Кант, Джалал-Абад, Баткен, Исфана, Тамчи.  Сделано это, чтобы проверить и оценить как летно-технические возможности самолетов, так и готовность аэродромно-навигационных служб республики. 

В ведомстве уточнили, что сроки переброски личного состава из юго-западного региона  на северо-восток и обратно теперь сократились в разы и сегодня составляют час-полтора,  а  не 15-18 часов, как раньше. 
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