Военные из одного региона Кыргызстана в другой перелетят за 1,5 часа

В августе Военно-воздушные силы Кыргызстана получили новую авиационную технику (два военно-транспортных самолета) в рамках безвозмездной помощи от России.

Генштаб сообщает, что кыргызстанские авиаторы уже совершили облеты всех аэропортов в КР — Манас, Ош, Кант, Джалал-Абад, Баткен, Исфана, Тамчи. Сделано это, чтобы проверить и оценить как летно-технические возможности самолетов, так и готовность аэродромно-навигационных служб республики.

В ведомстве уточнили, что сроки переброски личного состава из юго-западного региона на северо-восток и обратно теперь сократились в разы и сегодня составляют час-полтора, а не 15-18 часов, как раньше.