В Стамбуле убиты две оппозиционные журналистки из Сирии

Две сирийские оппозиционные активистки, Оруба Бакарат и ее дочь Халла, убиты в своей квартире в стамбульском районе Ускюдар, сообщил сегодня РИА «Новости» представитель департамента полиции города.

«Тела 60-летней гражданки Сирии Орубы Бакарат и ее 17-летней дочери Халлы с ножевыми ранениями найдены в квартире в районе Ускюдар, где они проживали. Начато расследование», — сообщил собеседник агентства.

По сообщениям турецких СМИ, Оруба Бакарат известна своими статьями о пытках, которым якобы подвергаются оппозиционеры в сирийских тюрьмах. Ранее она проживала в Великобритании, потом в ОАЭ, после чего перебралась в Стамбул. Ее дочь также работала журналисткой в газете Orient News.